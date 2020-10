SEDMERO ČLANOVA ISTE OBITELJI UMRLO NAKON ŠTO SU POJELI LOKALNU DELICIJU: ‘Trenutačno ne postoji specifični protuotrov’

Kukuruzni rezanci su stajali u hladnjaku jedne kineske obitelji godinu dana prije nego što su ih pojeli, a za to vrijeme je u njima nastala smrtonosna bongkrek kiselina

Sedam ljudi iz iste obitelji na sjeveroistoku Kine umrlo je 10. listopada, a još dvoje nekoliko dana kasnije, nakon što su pojeli lokalnu deliciju, jelo zvano Suantangzi. To se jelo sastoji od rezanaca od kukuruznog brašna, koji su, u ovom slučaju, stajali u hladnjaku više od godinu dana, zbog čega je kemijskom reakcijom nastala iznimno opasna bongkrek kiselina, piše Mirror. Srećom, preživjelo je troje djece iz te obitelji i to samo zato što su odbili pojesti to jelo jer im se nije svidio okus.

Simptomi trovanja bongkrek kiselinom počinju svega nekoliko sati nakon njenog unošenja u organizam, a uključuju bol u trbuhu, znojenje, slabost, padanje u komu te na kraju smrt. Ova je obitelj poživjela još pet do sedam dana nakon konzumiranja otrovanog jela, no smrt može nastupiti i u roku od 24 sata.

“Trenutno ne postoji specifični protuotrov. Jednom kad se osoba otruje, postotak smrtnost je između 40 i 100 posto. Otporna je na kuhanje na visokim temperaturama”, pojasnio je Gao Fei, direktor sigurnosti hrane u Centru za kontrolu i prevenciju bolesti kineske provincije Heilongjiang.