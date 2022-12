287. je dan ruske invazije na Ukrajinu

Putin: 'Specijalna operacija je dug proces, ali neki ciljevi su već ostvareni'

7.00 - "Specijalna vojna operacija dug je proces, ali je već dala značajne rezultate", rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin u srijedu na sastanku s članovima ruskog Vijeća za razvoj civilnog društva i ljudska prava (HRC), prenosi ruska agencija Tass.

"Što se tiče rezultata specijalne vojne operacije, neki od njih mogu se očitovati tek nakon dužeg vremena. Pojavili su se novi teritoriji. To je značajan rezultat za Rusiju. To su ozbiljna pitanja. Uzmimo Azovsko more koje je postalo Rusko unutarnje more. To je vrlo značajno", rekao je.

Putin je podsjetio da se čak i Petar Veliki u svoje vrijeme borio za izlaz na Azovsko more. Najvažniji su ipak ljudi koji žive na svim tim teritorijama, rekao je. "Rezultati referenduma su pokazali da ljudi žele biti u Rusiji i da sebe smatraju dijelom ovog svijeta, dijelom ovog prostora, naše zajedničke kulture, tradicije i jezika. To je najvažniji rezultat. Sada su s nama Takvih je milijune. To je najvažnije", istaknuo je Putin.

Scholz: 'Smanjen rizik od upotrebe ruskog nuklearnog oružja'

2.00 - Rizik da ruski predsjednik Vladimir Putin upotrijebi nuklearno oružje u ratu u Ukrajini smanjio se kao odgovor na međunarodni pritisak, rekao je njemački kancelar Olaf Scholz u intervjuu objavljenom u četvrtak. Scholz je u intervjuu za medijsku grupe Funke povodom prve godine na dužnosti ocijenio i da se rat nastavlja s "nesmanjenom brutalnošću", iako se za sada jedna stvar promijenila. "Rusija je prestala prijetiti uporabom nuklearnog oružja. Kao reakcija na crvenu crtu koju je međunarodna zajednica označila", dodao je Scholz, uz poruku da je unatoč dubokim podjelama, važno nastaviti dijalog s Kremljom.

Putin je u srijedu rekao da rizik od nuklearnog rata raste, ali je inzistirao na tome da Rusija nije "poludjela" i da svoj vlastiti nuklearni arsenal vidi kao čisto obrambeno sredstvo odvraćanja. Iz medijske grupe Funke rekli su da je intervju sa Scholzom obavljen u ponedjeljak, a citati odobreni u srijedu poslijepodne. Scholz je ocijenio i da je Putin morao zaustaviti rat, ali da će nakon toga biti spreman razgovarati s Rusijom o kontroli naoružanja u Europi, dodajući da je to bilo u ponudi i prije rata.

Braneći njemačku potporu Ukrajini, za koju kritičari u Kijevu i drugdje u Europi kažu da je bila previše suzdržana, Scholz je rekao da je Njemačka nakon Sjedinjenih Država jedna od najvećih pristaša Ukrajine. "Činimo sve što možemo kako bismo spriječili izravan rat između Rusije i NATO-a. Takav bi sukob imao samo gubitnike, u cijelom svijetu", dodao je Scholz, koji očekuje da će najveća europska ekonomija dobro prebroditi zimu i ostati jaka i uspješna industrijska nacija dok smanjuje svoju ovisnost o ruskoj energiji.

"Sada donosimo potrebne odluke kako bismo postali dugoročno neovisni. Od 2045. nadalje želimo biti potpuno klimatski neutralni i proizvoditi našu energiju u potpunosti bez prirodnog plina, ugljena ili nafte", naglasio je. Upitan hoće li se ponovno kandidirati za kancelara na sljedećim izborima, rekao je "naravno".