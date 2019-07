SASVIM NETIPIČNA MEGABOGATAŠICA: Ona želi da je država guli porezima, a njezin razlog je doista dirljiv i, nažalost, sasvim neočekivan

Jedna američka bogatašica je zajedno sa suprugom pokrenula kampanju u kojoj traži jače oporezivanje najbogatijih ljudi

Liesel Pritzker Simmons je nevjerojatno bogata, no iako je članica jedne od najbogatijih američkih obitelji, zabrinuta je zbog toga: “Vrijeme je da mi, koji smo blagoslovljeni neuobičajenim financijskim uspjehom ili srećom, doprinesemo našem zajedničkom dobru i zajedničkoj budućnosti. Najbolji način na koji mi u ovom sretnom balonu možemo pridonijeti jest da želimo više biti oporezovani”, rekla je za BBC.

Ona prihvaća komentare da je to prilično neobičan pogled, no bez obzira na to, još je sa 17 drugih super-bogatih pojedinaca iznijela svoje argumente u otvorenom pismu. Sa svojim suprugom Ianom, koji je naslijedio ogromno obiteljsko bogatstvo, razgovarali s o tome kako će javno istupiti zajedno s ljudima koji imaju slična razmišljanja. Među njima su i investitor George Soros, suosnivač Facebooka Chris Hughes, Abigail Disney i američki milijarder švicarskih korijena Hansjoerg Wyss. Magnat za imovinu i osiguranje Eli Broad napisao je svoje pismo potpore.

“Američki ekonomski i socijalni problemi stvorili su krizu za mlade, siromašne i okoliš”, rekao je par i dodao: “Nemamo sve odgovore, ali možemo pomoći: nametnuti porez na bogatstvo – naša je moralna i patriotska dužnost predati veći dio našeg bogatstva”.

Enormni prihodi u proračun

Iako nemaju konkretan prijedlog, jedna od ideja je bila dodati porez od dva centa po dolaru na imovinu nakon izuzeća od 50 milijuna dolara i jedan cent po dolaru na imovinu iznad jedne milijarde dolara, što bi, prema njihovim računicama, generiralo gotovo tri bilijuna dolara prihoda tijekom deset godina. U javnost su izašli u pravom trenutku. Naime, ideja o porezu na bogatstvo dobiva sve više poklonika u Demokratskoj stranci, a s obzirom na predsjedničke debate, činilo se da je pravo vrijeme za akciju.

“Samo smo htjeli ići službeno i reći: molim vas nemojte se plašiti porezne reforme, jer se bojite da će se ova skupina ljudi uznemiriti. Postoji zdrava grupa bogataša koja apsolutno to podržava, a to smo htjeli razjasniti političarima, budućim političarima, kao i američkom narodu”, rekla je Liesel Pritzker Simmons.

Brojni kritičari

U posljednjih nekoliko godina, članovi visoke klase pojedinačno su izražavali zabrinutost zbog neravnoteže bogatstva, uključujući i Warrena Buffetta. No, potpisnici se nadaju da će njihovo pismo potaknuti još veći zamah. Novinarski kolumnisti i gnjevni Twitteraši odmah su žestoko kritizirali i ismijali ovaj “klub milijardera s savjesti” i hrpu povlaštenih zabludjelih dobročinitelja. Jedna od njih je i konzervativna američka TV-voditeljica Laura Ingraham koja je sažela pogled opozicije na ovu temu.

“Ako ti milijarderi misle da plaćaju premalo poreza, zašto ne bi samo poslali više novca Poreznoj upravi? Ili nisu dovoljno pametni da to shvate?” napisala je Ingraham svojih gotovo tri milijuna pratitelja.

“Nije poanta u tome. Pisanje čekova Riznici je samo filantropija i ne možete se pozabaviti izazovima s kojima se društvo suočava na temelju hira bogatih ljudi koji daju novac. Ne mislim da će filantropija popraviti sustavnu nejednakost u bogatstvu, kao niti većina ekonomista koji proučavaju nejednakost. Ali dobre namjere nekolicine nisu zamjena za dobra pravila za svakoga. Ako nekolicina nas nas napiše još nekoliko čekova za Riznicu, neće se stvoriti univerzalna briga o djeci ili revolucionarni pristup klimatskoj krizi ili otpisati studentski dugovi”, oštro je odgovorio Ian Simmons.

Porezi, a ne filantropija

Iako ne odbacuje filantropiju, smatra da on i njegova supruga rade svoj posao. Čak ne žele niti dodatni novac za određene projekte.

“To je na našoj vladi i tome služi porez. Postoje stvari do kojih mi je osobno stalo, ali to izdaje svrhu poreza koji koristi svima”, zaključila je Pritzker Simmons.

Liesel Pritzker Simmons nema želju postati vođa ove kampanje, baš kao ni ostali potpisnici nakon “tapšanja po leđima”. Njena je obitelj zgrnula bogatstvo na hotelskoj grupi Hyatt, a sama Liesel već je punila naslovnice kao glumica u Maloj princezi, koja je bila nominirana za Oscara, ali i u filmu Air Force One, u kojem je glumila predsjednikovu kćer, a Harrison Ford ju je nazvao mladom Jodie Foster. Nakon toga je uspješno tužila obiteljsku tvrtku zbog prava na nasljedstvo i time si osigurala 500 milijuna dolara. Sada ova 35-godišnjakinja sa suprugom vodi investicijsko društvo koje ulaže u društvena i ekološka poduzeća.

Nitko neće biti zakinut

Uvjerena je da su iskoristili novo raspoloženje među biračima: “Promatrali smo nekoliko generacija ekonomije prelijevanja i ona ne funkcionira. Postoji promjena raspoloženja koja se temelji na čvrstim podacima koji pokazuju da su stvari ne funkcioniraju.”

Donald Trump, koji je čak predložio i jednokratni porez na bogatstvo kako bi se uhvatio u koštac s američkim dugom, ukazuje na rekordno tržište dionica na Wall Streetu kao dokaz da stvari zapravo funkcioniraju: “To nije vrlo uvjerljiv argument za polovicu Amerikanaca koji nemaju apsolutno nikakvu izloženost tržištu dionica”, rekla je Pritzker Simmons i dodaje kako su birači sve zahtjevniji, zbog čega ljudi koji kažu da porez na bogatstvo nikad ne bi prošao u Kongresu nisu u pravu.

I dok bogati mogu sakriti ili navesti niži iznos imovine, to ništa ne argumentira. Prizkerova se pita: “Zar ćete ostaviti 50 centi na stolu jer ne možete dobiti dolar? Najviša klasa u Americi neće patiti nakon što će uplatiti malo više u sustav. I dalje ćemo imati nevjerojatno sretan život. Ako se ovo smatra teškoćom, onda mislim da smo prilično sretni”, zaključila je Liesel Pritzker Simmons.

