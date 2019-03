SARAJEVSKI ŽURNAL OBJAVIO PRIČU ZENIČANINA KOJI TVRDI DA GA JE VRBOVALA SOA: ‘Tražili su da prenesem ruksak oružja iz Doboja’

Sarajevski Žurnal.info objavio je tekst i snimku razgovora sa selefijom H.Č. iz Zenice koji opisuje kako su ga vrbovali pripadnici SOA-e s kojima je, kako kaže, surađivao četiri mjeseca sve dok nisu zatražili da ruskak s oružjem ostavi kod mesdžida u Stranjanima, što je on odbio

Prošlog je tjedna ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić teško osumnjičio hrvatsku Sigurnosno-obavještajnu agenciju (SOA) rekavši da je vrbovala pripadnike selefijskog pokreta u BiH (salafizam je ultrakonzervativna sekta nastala iz sunitskog islama, nap.a.) da krijumčare oružje u tu zemlju.

Čitava operacija navodno je poduzeta kako bi se prisnažile i opravdale ranije tvrdnje hrvatske predsjednice Kolinde Grabar Kitarović da u BiH boravi na tisuće islamističkih ekstremista koji predstavljaju prijetnju sigurnosti u čitavoj regiji. SOA je smjesta odbacila optužbe ocijenivši ih “neistinitima i zlonamjernima”, a odnosi između Hrvatske i BiH ponovno su dosegli jednou od najnižih točaka.

Selefiji iz Zenice obećali posao u Hrvatskoj

U subotu je sarajevski Žurnal.info objavio tekst u kojem se navodi da su hrvatske vlasti u proteklih godinu dana protjerale više desetaka državljana BiH proglasivši ih “opasnošću po nacionalnu sigurnost”. U istom tekstu objavljena su i svjedočanstva nekolicine građana BiH navodno protjeranih iz Hrvatske, ali i faksimile dokumenata koji, ako su autnetični, kazuju da je SOA vrbovala studente iz BiH da u Maoči prikupljaju informacije o teroristima u BiH, da se od vrbovanih tražilo da pribave popise pripadnika Armije BiH, a od jednog selefije iz Zenice zatražili da podmeće oružje u BiH.

Danas je, pak, Žurnal.info objavio novi tekst s ispoviješću selefije H.Č. iz Zenice koji opisuje kako su ga vrbovali hrvatski obavještajci. On je, kako piše Žurnal.info, skoro četiri mjeseca surađivao sa hrvatskim obavještajcima.

Prilikom vrbovanja, piše isti portal, prijetili su mu zabranom ulaska u Hrvatsku, a za dobro izvedenu akciju prebacivanja naoružanja, njemu i njegovoj obitelji obećavali posao u Hrvatskoj. Žurnal. info također piše kako je SOA preko tjednika Nacional priznala kontakte s ovim svjedokom. Daljnji tekst Žurnala.info prenosimo u cijelosti.

‘Rekli su mi da ima dva izbora…’

“Jutro. Slušaj me. Najbolje bi bilo da sada ne pričamo s obzirom da si u društvu. Sljedeći tjedan ćeš jedan dan doći do Krapine ili gdje već, pa ćemo pričati. Platit ću ti trošak benzina i ok“, pisalo je u porukama koje je krajem ožujka prošle godine Zeničaninu H. Č. poslao Davor mehaničar. No, iza imena “Davor mehaničar” skrivao se službenik hrvatske obavještajne službe SOA. On je bio zadužen da drži na vezi zeničkog selefiju H.Č.

“Bio sam suradnik SOA-e od siječnja do svibnja”, počinje svoju ispovijest za Žurnal H.Č., tada zavarivač na privremenom radu u Sloveniji. Za slovenske vlasti nije bio sporan. Uredno je dobio vizu, radnu dozvolu, posao. Nije bio opasnost po nacionalnu sigurnost ove članice Europske unije. Ali njegovi problemi su u Hrvatskoj. Prvo maltretiranje na granici, pa onda i izdvajanje u kasnim noćnim satima. Jednom je, tako, u siječnju 2018. godine putovao sam.

“Na granici su me zaustavili i odveli me u sobu za ispitivanje. Kazali su mi da imaju sve o meni, da sam prijetnja za nacionalnu sigurnost (Hrvatske). Rekli su mi da imam dva izbora. Prvi je bio da potpišem papir i da radim za njih. Drugi je bio – stavit će me u zatvor”, prisjeća se H.Č.

Pristao je na saradnju i potpisao “dobrovoljnu pristupnicu”. Službenik SOA-e, koji mu se predstavio kao Davor, dao mu je i broj telefona (00385923653256). Memorirao ga je kao “Davor mehaničar”. I suradnja je započela. Svaki put, kada bi se H.Č. pokolebao, Davor mu je prijetio da bi njegova obitelj mogla imati problema. Evo jedne prepiske.

Prepiska s ‘Davorom mehaničarom’

H.Č: “Gnjave me činjenice.”

Davor SOA: “Koje?”

H.Č.: “Pa,to što radim. Radim ono što ne volim. Odnosno, ono što je suprotno mojim principima.”

Davor SOA: “Što točno?”

H.Č.: “Pa, ovo. Špijunaža, praćenje i tako to.”

Davor SOA: “O čemu ti pričaš?”

H.Č.: “Planovi mi se okrenuli za 360 stupnjeva.”

Davor SOA: “Radiš ono što si radio i prije. Koji planovi?”

H.Č. “Moji životni. Normalan život i tako te stvari.”

Davor SOA: “To je uvijek tako. Planovi i stvarni događaji su uvijek u disbalansu. Je li problem na poslu ili?”

H.Č.: “Problem je to što meni iz glave ne izlazi to da radim za vas.”

Davor SOA: “Radiš za sebe.”

H.Č. : “Što god u glavi planiram, čini mi se neostvarivo.”

Davor SOA: “I svoju budućnost?”

H.Č.: “Ne radim za sebe.”

Davor SOA : “Radiš. Pogotovo za svoju familiju.”

Špijunažu sveo na minimum, obavještavao ljude da su mete

U strahu da bi njegovi roditelji mogli imati problema prilikom prolaska kroz Hrvatsku, H.Č. je nastavio suradnju. Ali svoju špijunažu sveo je na minimum. Čak je i ljude koje je morao pratiti, obavještavao da su mete. A Davor je samo izdavao naredbe. Tražio je od njega da napravi jedan lažni profil, na kojem će pisati hvalospjeve na račun ISIL-a i ostalih terorističkih organizacija. Tako je nastao profil “Usudu L Harb”.

“Je l’ se možeš ubaciti u viber grupe s braćom, koji slijede ovu priču”, postavljao je Davor nove zadatke.

“Ne mogu. Jer nemam brojeve od ljudi koji su u tim pričama. Iskreno, tuši me sve ovo”, odgovorio je H.Č.

Kako bi mogao obavljati određene zadatke, Davor je H.Č.-u jednom dao i novac, slao ga je po mesdžidima u BiH, naređivao s kojim osobama na Facebooku da kontaktira. A onda, u travnju, uoči prvomajskih praznika, pozvao ga je na sastanak u Krapinu.

“Od mene je tražio da prenesem iz Doboja ruksak oružja, je li to eksploziv, oružje, nisam bio siguran. To sam trebao uzeti u Doboju, a da to negdje ostavim kod mesdžida u Stranjanima. Ja gore nikad nisam ni bio. Oni bi to javili policiji u Bosni, koja bi našla to oružje gore. Kao, akcija bi se izvela da selefije imaju oružje”, kazao je H.Č. u razgovoru za Žurnal.

‘Spreman sam ići i na poligraf’

Za dobro izvedenu akciju, hrvatski su obavještajci obećali H.Č. zaštitu od krivičnog gonjenja i prebacivanje u Hrvatsku njega i njegove obitelji. No, on zadatak nije obavio. Nije želio, tvrdi, da podmeće ikome. Pokupio je stvari u Sloveniji i vratio se u BiH. Više nikad nije kročio na teritorij Hrvatske. Danas posjeduje brojne dokaze o svojim kontaktima sa SOA-om

“A spreman sam ići i na poligraf”, ističe H.Č..

O svemu je obavijestio bh. sigurnosne agencije – zaključuje se u tekstu Žurnala.info koji je objavio i snimku razgovora s H.Č-om..

