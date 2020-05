SAMO NA BALKANU: Pao je razred, pa studirao 12 godina na privatnom fakultetu, a sada je postao ministar

U BiH je imenovan novi ministar za ljudska prava koji je rekorder u dužini studiranja, a od radnog iskustva navedeno je kako je ‘radio u jednoj banci’ sa srednjom školom

Parlament BiH danas je potvrdio imenovanje novog ministra za ljudska prava čime je konačno dovršen proces uspostave Vijeća ministara na temelju rezultata izbora provedenih još prije dvije i pol godine.

Na sjednici Zastupničkog doma glasovima vladajuće većine za ministra za ljudska prava i izbjeglice imenovan je Miloš Lučić, kandidat kojega je predložio blok srpskih stranaka okupljenih oko Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika.

Lučić je bio neobičan kandidat jer je prema informacijama koje je i sam potvrdio pred parlamentarnim povjerenstvom za izbor i imenovanja postavio svojevrsni rekord u dužini studiranja. Da bi diplomirao na jednom privatnom fakultetu trebalo mu je čak dvanaest godina a prije toga mu je i za završetak srednje škole trebao pet umjesto četiri godine jer je jedan razred morao ponavljati.

Imao je problem s profesorom?

Pred parlamentarnim je povjerenstvom to obrazložio tvrdnjom kako je tada “imao problem” s jednim profesorom. Radno iskustvo novog ministra više je nego skromno a dostupna je samo informacija kako je on “radio u jednoj banci” i to sa srednjom školom.

Oporbeni su zastupnici žestoko kritizirali taj prijedlog, uz ocjenu kako se predlaganjem ovakvih kandidata za ministre ruši svaki dignitet države. “Neozbiljno je da netko sa šaltera banke dođe u Vijeće ministara. Mi time derogiramo državu”, kazao je SDP-ov zastupnik Zukan Helez.

Predsjednik oporbene Partije demokratskog progresa (PDP) Branislav Borenović istaknuo je da kandidati za ministre, ako već ne mogu biti savršeni, ne bi trebali biti ni ispodprosječni odnosno “vrlo tankih kvalifikacija”.

Originalno rješenje migrantske krize

Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić podsjetio kako je Lučić pred parlamentarnim povjerenstvom za izbor i imenovanja iznio “originalnu” ideju kako bi riješio migrantsku krizu. Novi je ministar tako kazao kako je rješenje u tome da se “poveća izlazak a smanji ulazak” migranata u BiH. “Baš mi je drago da imamo rješenje za ovaj problem” kazao je ironično Nikšić.

U prilog Lučičevog imenovanja govorila je jedino SNSD-ova zastupnica Sanja Vulić koja je kao argument u korist novog ministra iznijela konstataciju kako “momku treba dati priliku da se dokaže”.

Za Lučićevo imenovanje glasovali su i zastupnici bošnjačke Stranke demokratske akcije (SDA) a šef njihova kluba Adil Osmanović to je obrazložio konstatacijom kako nisu sretni time što za ministra nije mogla biti postavljena stručna osoba no cilj im je bio da se Vijeće ministara napokon konstituira.