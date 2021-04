SAM SI JE ISKOPAO RUPU: Nakon afere ‘kauč’ kod Erdogana, predsjednik Europskog vijeća kaže – ‘noćima ne spavam’

Turski predsjednik Tayyip Erdogan primio je u utorak u Ankari predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen i predsjednika Europskog vijeća Charlesa Michela. Na snimci s početka toga sastanka vidi se da je Michelu namijenjen stolac odmah do Erdogana, dok je von der Leyen morala sjesti na obližnji kauč sa strane.

Charles Michel, predsjednik Europskog vijeća, pati od besanih noći zbog incidenta u vezi rasporeda sjedenja na sastanku održanom u Ankari ovog tjedna, prenose njemačke novine Handelsblatt.

Ursula Von der Leyen, prva ženska predsjednica Europske komisije, na sastanku je ostala iznenađena i u nevjerici je podigla ruku kad je shvatila da je Michel zauzeo jedinu slobodnu stolicu pored turskog predsjednika Tayyipa Erdogana.

TALIJANSKI PREMIJER: ‘Erdogan je diktator, s njima treba biti otvoren…’; stigla osuda Ankare

U video snimci se može vidjeti kako je predsjednica na kraju sjela na kauč, ostavši tako udaljena od muških kolega. “Od tada ne spavam dobro, te scene mi se neprestano vrte po glavi”, izjavio je Michel dodajući da bi popravio situaciju kad bi mogao vratiti vrijeme.

“Uhm …”

Ursula von der Leyen, president of the European Commission, stood stunned. As President Recep Tayyip Erdogan of Turkey and Charles Michel, president of the European Council, sat in their gilded seats for a photo op, there was no chair for her. https://t.co/NaUlY8G7gF pic.twitter.com/RZ3ir7K3KF

— The New York Times (@nytimes) April 7, 2021