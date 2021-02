‘SADA VIDIMO DA JE ZA NJIH OVA BOLEST DOBAR POSAO’: Cijepljenje preko reda nije posebnost Hrvatske, ali kod drugih ima jedna bitna razlika

Cijepljenje preko reda ne događa se samo u Hrvatskoj, ali za razliku od Hrvatske, ostale države snose odgovornost. U Peruu su ministri zdravstva i vanjskih poslova nakon što je otkriveno da su mnogi dužnosnici cijepljeni prije prioritetnih skupina preko reda morali napustiti svoje pozicije

Gotovo u svim zemljama koje imaju manjak cjepiva događa se cijepljenje preko reda, stoga Hrvatska nije jedina država u kojoj se se odvijale takve radnje, no za razliku od nas, u svijetu su “odgovorni” snosili odgovornost. Mnogi su stoga podnosili ostavke, od načelnika glavnog stožera u Španjolskoj do šefa Crvenog križa u Njemačkoj, a u dvije zemlje Južne Amerike – Argentini i Peruu, bez posla su zbog cijepljenja preko reda ostali ministri zdravstva, piše RTL.

U Argentini se preko reda cijepilo barem 10 osoba, među kojima su bili i poznati novinari, a ministar zdravstva sve je nazvao “nenamjernom konfuzijom” nakon čega je uslijedila lavina osuda. “Nemoralno je da novinari, političari, poslovni ljudi, bilo tko, iskoriste svoj položaj. Čak i ja, 74-godišnja osoba s invaliditetom, prepoznajem da aktivne liječnike treba cijepiti prve i ne bih pomislio to učiniti prije njih, čak i kad bi mi ponudili”, kazao je umirovljeni liječnik Jorge Viliams. “Svi koji dobivaju cjepivo su bliski vladajućoj stranci. Sramotno”, komentirao je prodavač Oscar Eduardo Gomez.

Liječnici pozvani da odbiju cijepiti preko reda

Da nisu cijepljeni svi zdravstveni radnici upozorila je liječnička komora koja je ujedno i pozvala sve kolege da odbiju cijepiti one koji na to nemaju pravo. “Ogromna sramota. Političari koriste naše javne bolnice kao pokriće. Sada vidimo da je za njih ova bolest dobar posao”, komentirala je medicinska sestra Valeria Torres. Predsjednik je smijenio ministra te postavio ministricu čiji je glavni zadatak da cijepljenje ide po redu i prema prioritetima.

Potraga za cijepljenima

Ministri zdravstva i vanjskih poslova u Peruu su morali otići kada je otkriveno da su mnogi dužnosnici cijepljeni prije prioritetnih skupina, a ministar nije mogao objasniti tko spada pod ostale u evidenciji cijepljenja. “Znamo da je dano još ukupno 3200 cjepiva, od čega je 1200 otišlo u kinesko veleposlanstvo. Ostale 2000 tražimo gdje su i tko je cijepljen”, rekao je novi peruanski ministar zdravstva Oscar Ugarte. Kriminalistička istraga je pokrenuta protiv svih koji su sudjelovali u cijepljenju preko reda, uključujući i parlamentarne zastupnike koji su na vlastito cijepljenje dovodili rodbinu. “Jako mi je žao zbog toga što su neki privilegirani ljudi primili ovo cjepivo. Čini se da je to bilo poput lanca. Nas zastupnike su cijepili, ali to ne znači da mogu dovesti roditelje ili nekoga koga poznajem. To je zlouporaba i to je pogrešno”, rekla je Matilde Fernandez Flores, zastupnica u peruanskom parlamentu.

Cijepljenje će od sada biti organizirano uz potpuno praćenje, a svi koji sudjeluju – osoba koja se cijepi, osoba koja daje cjepivo te direktor medicinske ustanove u kojoj se osoba cijepi, morat će potpisati dokumente.

