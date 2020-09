SADA JE I SLUŽBENO, MEDITERANOM HARA URAGAN: Izdan je najviši stupanj upozorenja, prva na udaru je Grčka

Ciklona Cassilda u Središnjem Mediteranu prerasla je u uragan, a grčki nacionalni opservatorij za zemlju i svemir oluju je nazvao Ianos, prenosi Accuweather

Upravo će grčka obala biti prva na udaru rijetke pojave te je grčki meteorološki centar izdao je najviši stupanj upozorenja na obilnu oborinu koja nosi rizik od poplava te orkanskih naleta vjetra.

Look familiar? 🌀

This is a Medicane.

Named Ianos, it’s going to bring very stormy conditions in Greece 🇬🇷

🚨 Red warnings in force for rain, thunderstorms and wind.

Simon pic.twitter.com/Q0cFjfTMPY

— BBC Weather (@bbcweather) September 17, 2020