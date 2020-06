SAD SVE DUBLJE TONE U PONOR NASILJA: Upucana prva žrtva; masovni sukobi s policijom, na ulicama i vojska

Do sukoba je došlo kada je policija pokušala rastjerati veliku grupu koja se okupila nakon policijskog sata

Nakon vala prosvjeda u subotu navečer zbog smrti Georgea Floyda, Afroamerikanca koji je zbog brutalnog policijskog nasilja umro tijekom policijskog privođenja u Minneapolisu, u brojnim gradovima uveden je policijski sat. Kako su prosvjedi postali nasilni, brojne države po gradovima raspoređuju i nacionalnu gardu, a osim suzavaca i gumenih metaka, koriste i bojevo streljivo.

Pogledaj fotogaleriju

NEREDI I NASILJE DILJEM SAD-A: U nizu gradova produljen policijski sat, na ulice izlazi vojska, Trump se sklonio u podzemni bunker

Holy moly. A sea of protesters filled the streets of Chicago for George Floyd today. Yet these massive peaceful protests rarely make it to mainstream media.#GeorgeFloydProtests pic.twitter.com/SjSHITpEud — Sarah Abdallah (@sahouraxo) May 31, 2020

Prva osoba koju su upucale snage sigurnosti

U Louisvilelu, u američkom Kentuckyju, jedan prosvjednik je upucan, a kako prenosi Daily Mail, za sada nije jasno je li ga upucala policija ili nacionalna garda. Velika skupina ljudi okupila se na parkiralištu sat vremena nakon što je počeo policijski sat, a prema prvim neprovjerenim izvještajima, netko iz skupine je zapucao na policiju, prenosi Daily Mail. Nije jasno niti je li sudjelovao u prosvjedima, ali je prva žrtva koji su upucale snage sigurnosti nakon početka prosvjeda.

The scene outside of the White House as police and secret service prevent protestors from storming the building. U.S. leader Trump spending the night inside a bunker. #ICantBreathe #GeorgeFloydProtests #BlackLivesMatter pic.twitter.com/3Cje4S2Sfi — Anonymous (@YourAnonCentral) June 1, 2020

Najgori prosvjedi u zadnjih pola stoljeća

Deseci tisuća ljudi su na ulicama, a samo tijekom vikenda uhićeno je više od 4000 ljudi. No ni policijski sat, niti jake snage policije i vojske na ulicama nisu spriječile prosvjede, naprotiv, samo su postali nasilniji. U Philadelphiji su provjednici policiju gađali kamenjem i molotovljevim koktelima, u brojnim gradovima opljačkane su trgovine, a vatra je zapaljena svega nekoliko metara od ograde Bijele kuće. Predsjednik Donald Trump, koji za sve krivi ljevicu, neko vrijeme je bio sklonjen u podzemni bunker u Bijeloj kući. Prosvjedi ovakvih razmjera nisu viđeni u SAD-u još od atentata na Martina Luthera Kinga 1968.

Policijske snage nerijetko napadaju i novinarske ekipe koje izvještavaju o prosvjedima.

OPSADNO STANJE U SAD-U: Policija privela novinare CNN-a koji su izvještavali o prosvjedu, stiže i nacionalna garda