SAD PROTJERAO KINU IZ KONZULATA U HOUSTONU: Ovi umalo spalili zgradu rješavajući se dokumenata

Administracija Sjedinjenih Američkih Država “s ciljem zaštite američkog intelektualnog vlasništva i privatnih podataka”, kako stoji u priopćenju State Departmenta, naredila je Kini da u roku od 72 sata zatvori svoj konzulat u Houstonu.

“Kina snažno osuđuje takav skandalozan i neopravdan potez koji će sabotirati kinesko-američke odnose”, poručio je glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Wang Wenbin, rekavši kako je američki potez “neopravdan” te upozorio da će Peking morati “reagirati protumjerama” ako Trumpova administracija “ne povuče ovu nepravednu odluku”, javlja CNN.

This video shared with us by a viewer who lives next to the Consulate General of China in #Houston shows fire and activity in the courtyard of the building.

DETAILS SO FAR: https://t.co/2cOeKoap96 pic.twitter.com/0myxe6HIlC

