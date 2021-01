SAD PONOVNO OPTUŽUJE KINU: ‘Sve je više dokaza za to da je koronavirus ‘pobjegao’ iz laboratorija u Wuhanu’

Matthew Pottinger je naveo da najnovija izvješća obavještajne službe ukazuju na to da je virus ‘iscurio’ iz strogo čuvanog i tajnog Instituta za virusologiju Wuhan, 18 kilometara od tržnice

Matthew Pottinger, jedan od najviših američkih dužnosnika, tvrdi da je najvjerodostojnija teorija o podrijetlu koronavirusa ona da je pobjegao iz laboratorija u Kini.

Pottinger, inače cijenjena osoba i zamjenik savjetnika za nacionalnu sigurnost predsjednika Donalda Trumpa, rekao je političarima iz cijelog svijeta preko Zoom sastanka da sada čak i kineski čelnici otvoreno priznaju da su njihove prethodne tvrdnje o virusu koji dolazi s tržnice u Wuhanu lažne, piše Daily Mail.

Wuhanski laboratorij 18 km udaljen od tržnice

Pottinger je naveo da najnovija izvješća obavještajne službe ukazuju na to da je virus “iscurio” iz strogo čuvanog i tajnog Instituta za virusologiju Wuhan, 18 kilometara od tržnice. “Sve je više dokaza da je laboratorij vjerojatno najvjerodostojniji izvor virusa”, poručio je.

K tome, rekao je da je patogen možda pobjegao zbog nesreće i da su čak podaci iz Pekinga pokazali da priča o “mokroj tržnici” u Wuhanu ne stoji.

‘Ne znamo što su radili u tom laboratoriju’

Bivši čelnik torijevaca, Iain Duncan Smith, bio je na tom sastanku te rekao da su Pottingerovi komentari predstavljali učvršćivanje stava SAD-a o teoriji da je virus “pobjegao” iz laboratorija.

“Rekli su mi da SAD trenutno ima bivšeg znanstvenika iz laboratorija u Americi. To sam čuo prije nekoliko tjedana. Naveli su me da vjerujem da su na ovaj način uspjeli učvrstiti svoj stav o nastanku izbijanja virusa. Odbijanje Pekinga da novinarima dopusti posjet laboratoriju samo povećava sumnju da je to mjesto početka pandemije.

Istina je da postoje ljudi koji su bili u tim laboratorijima koji tvrde da je to slučaj. Ne znamo što su radili u tom laboratoriju. Možda su se petljali s koronavirusima šišmiša i gledali ih, a pogriješili su. Razgovarao sam s raznim ljudima koji vjeruju da je to tako”, prenosi Daily Mail izjavu Duncana Smitha.

Predsjednik Trump prošle je godine optužio WHO da je “marioneta Kine” i zaustavio financiranje. Posjet tima WHO-a Wuhanu već je zaogrnut kontroverzom nakon što je objavio projektni zadatak otkrivajući da neće istraživati ​​institut Wuhan, dakle jedini laboratorij u Kini s najvišom međunarodnom ocjenom biološke sigurnosti, kao mogući izvor koronavirusa.

