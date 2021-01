Donald Trump nakon odlaska iz Bijele Kuće neće moći izbjeći otplatu gotovo 400 milijuna dolara kredita te kaznu od 100 milijuna zbog utaje poreza, zbog čega bi mogao ostati i bez svoje osobne imovine, što bi značilo kraj njegova poslovnog carstva

U četvrtak, u ranim jutarnjim satima po hrvatskom vremenu, Donald Trump postat će bivši američki predsjednik. Od tog trenutka, zakoračit će u “financijsko minsko polje”, kako piše The New York Times. Pandemija mu je samo pogoršala ionako loše isplative poslove, prijeti mu kazna od 100 milijuna dolara zbog utaje poreza, do 2024. morat će otplatiti ukupno 395 milijuna dolara kredita. Za mnoge investicije osobno je jamčio, što znači i da bi mogao ostati bez osobne imovine, poput golf terena ili nikad otvorenog hotela u Washingtonu. Domaćim rječnikom – bit će ovršen. Ali, to nije sve.

“Od 21. siječnja Trump će imati velike pravne i financijske probleme. Samo u New Yorku protiv njega se pripremaju deseci tužbi. Također će se sresti s velikim financijskim problemima, s tvrtkama na rubu bankrota. On je tip koji je vodio brojne parnice, procjenjuje se da ih je bilo 4000. A parničenje košta”, rekao je bivši američki diplomat i predsjednik Američke akademije u Berlinu, Daniel Benjamin u intervjuu za Süddeutsche Zeitung.

Potrošio je i nasljedstvo

Trump se dosad više puta izvlačio iz bankrota. No, cijelo vrijeme je sebe predstavljao kao čovjeka koji je sam uspio i stvorio milijune. Prava je istina, međutim, to što je uglavnom trošio milijunsko naslijeđe svog oca kako bi pokrivao svoje neuspjele akvizicije. Novinari NYT-a su, istražujući njegove porezne dokumente ustanovili da su mnogi njegovi biznisi i prije pandemije gubili milijarde dolara. Živio je od nasljedstva svog oca i bogatstva stečenog u zabavnoj industriji, što je ukupno iznosilo oko milijardu dolara. No, zadnju ratu nasljedstva je dobio prije dvije godine.

Nakon financijske krize 2008. iz bankrota se nije izvukao ulaganjima u svoj Trump Tower u Chicagu koji je zjapio prazan, već su mu TV-show Pripravnik, licenciranje brenda Donald Trump i prodaja gotovo svih dionica i vrijednosnica u sljedećih osam godina donijeli preko 424 milijuna dolara.

Nitko neće poslovati s njim

Milijunska podrška birača donijela mu je i 250 milijuna dolara političkih donacija. No, problem je u tome što taj novac ne može koristiti kako bi htio, a pogotovo ne za otplatu svojih dugova. Trumpova su djeca u posljednje vrijeme rekla kako razmišljaju o pokretanju medinske kuće ili novim poslovima u inozemstvu. No, nakon napada njegovih pristaša na Capitol, optužbe za poreznu prijevaru i rastućih dugova, teško će moći naći financijere.

“Mnoge financijske institucije neće htjeti poslovati s njim”, predviđa Adam J. Levitin, profesor prava na Sveučilištu Georgetown. Njegove se riječi već ostvaruju, jer je proteklih dana Američko udruženje profesionalnih golfera otkazalo turnir na njegovim terenima u New Jerseyju, gradska uprava New Yorka otkazala mu je nekoliko ugovora za upravljanje nad nekretninama, a i posljednja velika banka koja je surađivala s njim, Deutsche bank, objavila je prekid suradnje.

