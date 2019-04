SABOTAŽA ŽELJEZNICE U ENGLESKOJ ZBOG BREXITA: ‘Pronašli smo uređaje na tračnicama kojima je cilj bio unijeti kaos’

Tamošnja policija je objavila kako je cilj bio uzrokovati ‘značajnu sabotažu i poremetiti britansku željezničku mrežu’

Britanska prometna policija u utorak je objavila da istražuje dva odvojena pokušaja ometanja željezničkog prometa prošli mjesec za koje se vjeruje da su povezani s izlaskom države iz Europske unije.

Detektivi istražuju “dvije zlonamjerne opstrukcije” željezničke pruge u istočnom okrugu Cambridgeshire 21. ožujka i središnjem okrugu Nottinghamshire 27. istog mjeseca, otkrila je policija.

“U oba incidenta su kolege iz Network Raila identificirali uređaje na tračnicama kojima je cilj bio unijeti kaos u prijevoz. Predmeti nisu ostvarili tu namjeru”, priopćila je policija, referirajući se na tvrtku koja upravlja većinom britanskih željeznica.

‘Ozbiljan i namjerni pokušaj’

“Ovo je bio ozbiljan i namjerni pokušaj nekoga da uzrokuje značajnu sabotažu i poremeti britansku željezničku mrežu”, stoji u priopćenju okružnog zamjenika šefa policije Seana O’Callaghana.

“Važno je naglasiti da je namjera ovih činova bila samo da usluge kasne, a ne i da načine štetu infrastrukturi, no to oba puta nije uspjelo”, istaknuo je i dodao kako vjeruju da su slučajevi povezani s britanskim izlaskom iz Europske unije, no policija nije otkrila zašto.