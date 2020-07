‘ZARAZIO SAM SE KORONOM I BIO U BOLNICI MJESECIMA’: Prošao je ‘pakao’, dobio nadimak ‘čudesni’, a sada za vas ima jednu molbu

“Nikome ne bih poželio ono kroz što sam prošao pa vas molim – nosite masku! I nikada nemojte prestati boriti se. Koliko god život bio težak, nemojte odustati”, poručio je izliječeni Larry

Njujorčanin Larry Kelly zarazio se koronavirusom još 17. ožujka, a iz bolnice Sinai Morningside otpušten je u srijedu, nakon što je ondje na liječenju proveo čak 128 dana, od čega 51 dan priključen na ventilator. Za NBC New York opisao je “pakao” koji je ondje prošao i iz kojeg je izašao dobivši nadimak “Čudesni Larry”.

On je, usto, liječeni ovisnik o drogi i stoga je njegovo liječenje bilo zahtjevnije. Kazao je kako su ga liječnici podvrgnuli svemu da bi ga spasili.

Bio je najteži bolesnik u bolnici, ali nije se predao

“Bio sam ovisnik o fentanilu (lijek protiv bolova, pedesetak puta jači od heroina. nap.a.) pa su me najprije morali skinuti s toga. Ja sam liječeni ovisnik, uopće se toga ne sjećam”, rekao je Kelly.

Činilo se da njegovo liječenje neće uspjeti, a liječnici su kazali da je bio “najbolesniji” pacijent u bolnici. Njegov brat Danny izjavio je za New York Times kako ga je pokušao posjetiti u bolnici 20. ožujka, ali mu to nije bilo dopušteno kako se i on ne bi zarazio. Od liječnika je, kaže, saznao da je Larry najteži pacijent ondje. Usprkos lošim prognozama, Larryjeva supruga Dawn nije gubila nadu.

“Rekla sam mu: Molim te, molim te, nemoj se nikad prestati boriti!’

Prije nego što je stavljen u induciranu komu, on joj je poslao sms u kojem joj je obećao da nikada neće odustati. Kada je u srijedu pušten iz bolnice, prvi puta nakon četiri mjeseca vidio je Dawn i svoju obitelj.

‘Nikome ne bih poželio ono kroz što sam prošao’

“Moja žena mi je spasila život. Ona nikad ne bi dopustila liječnicima da isključe aparate na kojima sam bio”, kazao je Larry po izlasku iz bolnice.

Osim velike podrške obitelji, imao je i snažnu podršku svoje zajednice na Gornjem Manhattanu. Lee Seinfeld, vlasnik bara u koji je Larry često zalazio, stavio je u izlog natpis: “Ne daj se, čudesni Larry” i obećao da će ga držati ondje sve dok Larry ponovno ne svrati na pivo, što je ovaj u srijedu i učinio.

Kellyjevo zdravlje ipak više nije kakvo je bilo prije nego što se zarazio koronavirusom, Ipak, bio je dobrog raspoloženja i na ulici je ohrabrivao ljude da poštuju mjere predostrožnosti i drže socijalnu distancu.

“Nikome ne bih poželio ono kroz što sam prošao pa vas molim – nosite masku! I nikada nemojte prestati boriti se. Koliko god život bio težak, nemojte odustati”, poručio je izliječeni Larry.