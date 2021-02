RUSKO CJEPIVO STIGLO U BIH: No, još uvijek nije jasno što će biti s njim jer ga nisu odobrili za uporabu

U BiH dopremljena je manja količina ruskog cjepiva koje je naručeno iz Republike Srpske

Manja količina ruskog cjepiva protiv koronavirusa dopremljena je u ponedjeljak u Bosnu i Hercegovinu, no nejasno je što će s njim biti jer Agencija za lijekove BiH još nije dala dopuštenje za njegovu uporabu. Javni servis BHRT objavio je kako je cjepivo Sputnjik V stiglo po narudžbi vlasti Republike Srpske, a to je potvrdio voditelj predstavništva tog entiteta u Moskvi Duško Perović.

Kazao je kako je riječ “o jednom kontejneru” ne pojašnjavajući o koliko se točno doza radi, a najavio je kako će kasnije tijekom veljače biti dopremljena većina od 100 tisuća doza koje su vlasti u Banjoj Luci ranije naručile od Rusa. Glasnogovornik Uprave za neizravno oporezivanje BiH (UNO) Ratko Kovačević kazao je kako je rusko cjepivo uskladišteno u sarajevskoj zračnoj luci te kako carinici sada očekuju dokumentaciju koju im treba dostaviti Ministarstvo zdravstva RS, a tek nakon toga može uslijediti daljnji transport do Banje Luke.

Interventna isporuka

BiH je ranije posredstvom međunarodnog mehanizma COVAX naručila nešto više od 1,2 milijuna doza cjepiva zapadnih proizvođača i za to je već platila definirani iznos, no ništa od toga još nije isporučeno. Posljednje informacije Ministarstva civilnih poslova BiH su kako će prve količine tog cjepiva biti dopremljene najranije sredinom veljače.

BiH po automatizmu dopušta uporabu medicinskih preparata koja imaju odobrenje tijela Europske unije, no do sada nitko nije podnio zahtjev Agenciji za lijekove za plasman cjepiva protiv koronavorusa koje se proizvodi u Rusiji i Kini. Bez suglasnosti te agencije prodaja i uvoz lijekova nije moguća, no unatoč toj činjenici vlasti RS su ranije pregovarale s Rusima i dogovorile interventnu isporuku najmanje 100 tisuća doza cjepiva.

Na snazi blage mjere

Iako u BiH još nitko nije cijepljen epidemiološka situacija u toj je zemlji već tjednima stabilna, a u ponedjeljak je zabilježeno tek 113 novih slučajeva zaraze koronavoirusom, dok je tijekom vikenda umrlo 19 osoba kod kojih je ranije dijagnosticiran COVID. Od 9. siječnja dnevni broj novoboljelih redovito je bio ispod 500.

U BiH su i daje na snazi razmjerno blage mjere ograničenja kojima je dopušten rad svih trgovina i obrta, a otvorena su i sva skijališta u zemlji. Broj ljudi koji se mogu okupljati u zatvorenim prostorima ograničen je na 30, a uz to u Federaciji BiH je na snazi noćni policijski sat, no takvog ograničenja nema RS.

