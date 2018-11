RUSKI VELEPOSLANIK U BIH: OHR treba zatvoriti; izmjene zakona nakon uspostave vlasti

Njegova je teza kako bi BiH “vratila suverenitet” kada bi se zatvorio OHR i ukinuo mandat tri inozemna suca u Ustavnom sudu BiH, čemu se odlučno protive političke stranke s bošnjačkim predznakom, dok se s hrvatske strane, odnosno iz HDZ BiH, do sada nitko nije izrijekom očitovao u prilog Dodikovim zahtjevima pa je nejasno na čija se stajališta pozvao ruski veleposlanik

Ruski veleposlanik u Bosni i Hercegovini Peter Ivancov izjavio je kako se njegova zemlja zalaže za što brže zatvaranje Ureda visokog prestavnika međunarodne zajednice u BiH (OHR), tvrdeći kako osim Srba to sada žele i Hrvati, te je pozvao na što bržu uspostavu nove vlasti u BiH, ali je ponovo potvrdio kako se Moskva odlučno protivi ulasku BiH u NATO.

“To (zatvaranje OHR-a) nije samo stajalište Republike Srpske, nego to podupiru i Hrvati u BiH. To pitanje dobija sve veću potporu unutar društva u BiH. Vjerujemo da bi taj proces trebao dobiti poticaj s obzirom na to da je BiH suverena i nezavisna”, kazao je Ivancov u intervjuu za novinsku agenciju Srna dajući tako potporu zahtjevima što ih je odmah nakon preuzimanja dužnosti člana Predsjedništva BiH iznio Milorad Dodik.

Moskvi je bitan dogovor

Njegova je teza kako bi BiH “vratila suverenitet” kada bi se zatvorio OHR i ukinuo mandat tri inozemna suca u Ustavnom sudu BiH, čemu se odlučno protive političke stranke s bošnjačkim predznakom, dok se s hrvatske strane, odnosno iz HDZ BiH, do sada nitko nije izrijekom očitovao u prilog Dodikovim zahtjevima pa je nejasno na čija se stajališta pozvao ruski veleposlanik.

Ivancov nije problematizirao izbor Željka Komšića za hrvatskog člana Predsjedništva BiH na listopadskim izborima, kazavši samo kako bi Moskva željela vidjeti dogovor u BiH koji odgovara interesima svih naroda, a dodao je i kako bi bilo nužno izbjeći bilo kakve blokade i uvjetovanja pri uspostavi vlasti na svim razinama.

U interesu građana

“Želimo svaku sreću Predsjedništvu BiH u konstruktivnom radu u interesu svih građana. Uvjereni smo da će se njihov rad zasnivati na načelima Daytonskog sporazuma. Temelj suradnje predstavlja dijalog, kompromis i konsenzus i mi želimo vidjeti maksimalnu uključenost u procesu uspostave vlasti na zajedničkoj razini i izbjegavanje blokade”, kazao je Ivancov.

Neizravno komentirajući zahtjeve HDZ BiH da se što prije dogovori način izmjena izbornog zakona ruski veleposlanik je kazao kako je to proces kojemu bi trebalo pristupiti tek nakon uspostave nove vlasti.

Pitanje NATO-a

Osvrćući se na prijepore u BiH oko članstva te zemlje u NATO Ivancov je kazao kako se moraju uvažavati stajališta RS kojima taj entitet odbija članstvo u zapadnom vojnom savezu.

Namjera da se BiH “uvuče u NATO”, tvrdi ruski veleposlanik, predstavlja kršenje daytonskih načela ravnopravnosti naroda i uloge entiteta u donošenju ključnih odluka koje se tiču vanjske politike.

“Ruska Federacija ne podupire proširenje NATO u Europi i ne vidimo niti jedan valjani vojni ili sigurnosni razlog za to. Vjerujemo da taj proces stvara samo nove podjele u Europi, a ne doprinosi stabilnosti i sigurnosti u regiji”, zaključio je Ivancov.