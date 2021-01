RUSKI TERETNI BROD POTONUO U CRNOM MORU: Dva člana posade pronađena su mrtva, pet osoba je spašeno

Dva člana posade teretnog broda potonulog u Crnome moru kod turske pokrajine Bartin pronađena su mrtva, pet je osoba spašeno, a za ostalima se traga, rekle su lokalne vlasti u nedjelju te ispravile prvu informaciju kazavši da nije riječ o ruskome brodu.

Guverner Bartina, Sinan Guner, izjavio je da je brod za prijevoz suhih tereta ARVIN potonuo u blizini obale regije Inkumu u lošim vremenskim uvjetima, javila je novinska agencija Anadolija. Po njegovim riječima, dosad su spašena petorica od 13 članova posade. “Dosad je spašeno pet ljudi. Beživotna tijela dvije osoba izvučena su na (spasilački) čamac”, izjavio je guverner.

U ranijem izvješću koje je prenio Reuters bilo je navedeno da je na brodu bilo 15 članova posade te da nema žrtava. Uzrok potonuća broda zasad nije poznat.

A rescue operation is underway after a Russian-flagged cargo ship sank off the coast of Turkey's Bartin province, in the Black Seahttps://t.co/3ndMwI0F0J pic.twitter.com/FfpVvSQK12

— RT (@RT_com) January 17, 2021