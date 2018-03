RUSKI DRŽAVNI VRH TRESE SEKS-SKANDAL: ‘Visoki vladini dužnosnici na jahti milijardera provode se s eskort damama’

Nakon što je Navalnyjeva istraga objavljena, žena koja se predstavlja kao Nastya Rybka objavila je novu snimku na Instagramu, na kojoj kaže da je ono što se dogodilo na jahti zapravo bilo grupno silovanje. Deripaskin je glasnogovornik jučer odbacio te optužbe.

Ruski opozicijski lider Alexei Navalny jučer je objavio video snimku u kojoj optužuje jednog od najbogatijih Rusa za podmićivanje visokog vladinog dužnosnika zabavljajući ga na svojoj jahti s nekoliko eskort dama, piše Washington Post.

‘Oligarh vodi visoke vladine dužnosnike na svoju jahtu’

Snimku je objavio na YouTubeu. Navalny kaže da je njegov antikorupcijski tim otkrio Instagram objave žene koja je rekla da je radila za eskort agenciju, a tvrdi da je bila u romantičnoj vezi s milijarderom Olegom Deripaskom. Njezina objava na Instagramu pokazuje kako se ovaj aluminijski tajkun odmara na jahti u Norveškoj 2016. godine. U nekoliko se video snimku Deripaska vidi sa ženama, a vidi se i zamjenik premijera u ruskoj vladi, Sergei Prikhodko. ‘Oligarh vodi visoke vladine dužnosnike na svoju jahtu, to je mito. On za sve to plaća, uključujući i mlade žene iz eskort agencija. Vjerovali ili ne, i to je isto mito’, kaže Navalny u snimci.





‘Ono što se dogodilo na jahti je bilo grupno silovanje’

Navalny dodaje da je njegov tim potvrdio da su objave te žene istinite, a provjerili su i javno dostupne podatke o brodovima i privatnim avionima. Ta je žena, kaže Navalny, napisala i knjigu o svojem iskustvu, a za Deripasku i Prikhodka je u knjizi koristila pseudonime. Naslov knjige je ‘Dnevnik o zavođenju milijardera’. Nakon što je Navalnyjeva istraga objavljena, žena koja se predstavlja kao Nastya Rybka objavila je novu snimku na Instagramu, na kojoj kaže da je ono što se dogodilo na jahti zapravo bilo grupno silovanje. Deripaskin je glasnogovornik jučer odbacio te optužbe.

‘Ove skandalozne i lažne pretpostavke potaknute su senzacionalizmom i mi ih u potpunosti odbacujemo’, rekao je.

Ruski mediji ignoriraju priču, Navalny nastavlja na društvenim mrežama

Navalnyju su ruske vlasti zabranile kandidiranje na predsjedničkim izborima 18. ožujka protiv Vladimira Putina, no on i dalje koristi mogućnosti još uvijek otvorenog Interneta u Rusiji kako bi privukao pozornost, unatoč vladinoj represiji slobode govora drugdje. Dok su ruski mediji uglavnom ignorirali ovu priču, njegov video na YouTubeu u samo je nekoliko sati dobio više od 700.000 pogleda. Navalny sada koristi društvene mreže kako bi uvjerio Ruse da bojkotiraju predstojeće predsjedničke izbore, u kojima se očekuje Putinova četvrta pobjeda.

Deripasku se povezuje s Paulom Manafortom, bivšim voditeljem kampanje američkog predsjednika Donalda Trumpa. On je bio ključna figura u istrazi Roberta S. Muellera o ruskoj umiješanosti u američke predsjedničke izbore 2016. U listopadu je Manafort optužen za urotu i pranje novca. Prema e-porukama koje je prošle godine objavio Washington Post, Manafort, koji je nekoć radio za Deripasku, ponudio je njegovom suradniku privatne sastanke o Trumpovoj predsjedničkoj kampanji. Njegova glasnogovornica ističe da to nije istina.