RUSKI AKADEMIK UPOZORIO SRBIJU: ‘Rusija i Zapad bore se za prevlast na Balkanu. Ne daj Bože da donesete ovu bezumnu odluku!’

Rusija i Zapad vode borbu za prevlast na Balkanu, ali i Srbiju koja je u središtu pažnje jer (još) nije ni članica Europske unije, a ni NATO-saveza.

U borbi za utjecaj nad Srbijom aduti Rusije su njeni rastući ekonomski kapaciteti, plin, ali i povijesne veze sa Srbima. No, postoji nešto što bi krajnje destruktivno djelovalo na odnose Rusije i Srbije — ne daj Bože da Srbija uđe u NATO, kazao je u intervjuu za srpsku redakciju ruskog portala Sputnjik ruski akademik Vitalij Naumkin, inače ugledni stručnjak za islam i Bliski istok.

Srbiju i Rusiju vežu emocije, ali i plin

Naumkin smatra da je Balkan danas, četvrt stoljeća nakon raspada Sovjetskog Saveza, pretvoren u poprište konfromtacija različitih snaga.

“Nije kao u vrijeme Hladnog rata, no ipak je to žestoko suparništvo. Za Balkan se vodi borba. Balkan je postao predmet neprijateljskih djelovanja, komadanja i diskriminacije možda jedinog balkanskog naroda koji Rusija smatra bratskim. To je srpski narod. Niti s jednim slavenskim narodom Ruse ne povezuju takve povijesne veze i emocije kao sa srpskim”, kazao je Naumkin u intervjuu za Sputnjik.

Na pitanje koji su to, osim emocija, ruski aduti u borbi za Balkan i Srbiju, Naumkin je odgovorio da su to ponajprije rastuće ekonomske mogućnosti.

“Rusija se prilično uspješno nosi sa sankcijama koje su joj nametnute. Otpor koji EU pruža američkom pritisku vezanom uz energetski čimbenik, nesumnjivo pokazuje da je Rusija potrebna Europi. Potrebna je i Srbiji, koja može biti most prema EU. Pritom je Rusija najveći proizvođač prirodnog plina i zasad nema konkurenata na tom području”, istaknuo je Naumkin.

“Ulazak u NATO bio bi bezuman i nikom potreban korak”

Naumkin također smatra da Srbija i danas može ustrajati u svojoj politici vojne neutralnosti, ako joj je to uspjelo u onako surovoj ideološkoj epohi kakvo je bilo za vrijeme Hladnog rata.

“Tito je uspio biti jedan od osnivača pokreta nesvrstanih koji je, po mom mišljenju, u to vrijeme dosta dao Jugoslaviji. Mislim da je to danas dvostruko više moguće “, kazao je Naumkin.

Ipak, po njegovom mišljenju, krajnje bi destruktivno po odnose dviju zemalja bilo kada bi i Srbija krenula putem Crne Gore i ušla u NATO.

“Ne isključujem mogućnost da će Srbiju uvlačiti u taj blok i ne daj Bože da se vladajuće snage u Srbiji odluče na taj bezuman i nikom potreban korak”, poručio je Naumkin.

