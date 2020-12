RUSKI AGENT NEHOTICE OTKRIO NAVALJNOM KAKO SU GA OTROVALI: Notorni Novičok su mu stavili gdje se najmanje mogao nadati – u gaće

Nakon što je jedan od ruskih agenata iz tzv. ‘tima za trovanje’ odbio razgovarati s novinarima, nazvao ga je sam Navaljni lažno se predstavivši kao jedan od šefova ruske sigurnosne službe. U razgovoru je agent zapanjenom Navaljnome otkrio da mu je smrtonosni otrov bio podmetnut – u gaće

Čini se da je otkrivena istina o tome kako je ruski oporbeni čelnik Aleksej Navaljni u kolovozu bio otrovan smrtonosnim nervnim otrovom Novičok te je jedva preživio pokušaj atentata. Radeći prilog o tome kako ruske tajne službe truju neprijatelje tamošnjeg režima, novinari CNN-a i istraživačkog portala Bellingcat stupili su u kontakt s ruskim agentom Konstantinom Kudrjavcevim. On je bio dio tima agenata iz tzv. “tima za trovanje” zaduženih za ubojstvo Navaljnoga.

Nakon što je Kudrjavcev odbio razgovarati s novinarima, njega je nazvao sam Navaljni. Ruski agent nije znao da razgovara s njim, već je bio uvjeren da je s druge strane jedan od šefova FSB-a, ruske sigurnosne službe i sljednice zloglasnog KGB-a. Tako je Kudrjavcev zapanjenom Navaljnome otkrio da mu je otrov Novičok bio podmetnut – u gaće!

NAVALJNI DAO PRVI INTERVJU NAKON IZLASKA IZ BOLNICE: ‘Ruski obavještajci su me otrovali jer me smatraju prijetnjom uoči izbora’

Navaljni se poslužio trikom u razgovoru s agentom

Navaljni je, piše CNN, već dugo trn u oku ruskome predsjedniku Vladimiru Putinu jer je razotkrio korupciju u samim vrhovima vlasti te je vodio snažnu kampanju protiv Putinove vladajuće stranke Jedinstvena Rusija. Putin je prošloga tjedna javno potvrdio da su agenti FSB-a pratili Navaljnoga, ali i napomenuo kako bi “vjerojatno dovršili posao da su ga doista htjeli ubiti”.

Istraga novinara CNN-a i Bellingcata otkrila je da je poseban FSB-ov tim za otrove, koji je činilo šest do deset ljudi, više od tri godine pratio Navaljnoga te da su za njim išli na tridesetak njegovih putovanja izvan Moskve. No, svi oni su redom odbijali razgovor s novinarima. Navaljni se, pak, poslužio trikom i agentu Kudrjavcevu predstavio kao visoki dužnosnik ruskog Vijeća za nacionalnu sigurnost koji radi analizu operacije trovanja oporbenog čelnika. Snimku razgovora ljudi bliski Navaljnome dostavili su CNN-u.

A u razgovoru je Navaljni, lažno se predstavivši, Kudrjavcevu rekao da želi doznati što je “pošlo po zlu” odnosno zašto je propala akcija u gradu Tomsku. Iako je Kudrjavcev isprva bio sumnjičav jer razgovor vode putem nezaštićene telefonske linije, njegove izjave pružaju prve izravne dokaze o umiješanosti FSB-a u trovanje Navaljnoga, piše CNN.

PUTINOVA MARATONSKA KONFERENCIJA: Govorio o Bidenu, ruskim hakerima, cjepivu, ali i Navaljnom: ‘On nije dovoljno važna meta’

Novičok mu stavili u gaće gdje se najbrže apsorbira znojem

Kada mu je rekao da je otrov bio postavljen u odjeću, Navaljni ga je pitao “u koji komad odjeće točno”. Agent je na to kratko odgovorio: “Gaće.” Potom je dodao da je otrov bio u unutarnjim šavovima gaća, kod međunožja. Toksikolozi koje je konzultirao CNN kažu da se Novičok najbrže apsorbira u tijelo kada se žrtva počne znojiti. Također kažu da su agenti najvjerojatnije koristili otrov u krutom stanju, a ne tekućinu ili gel kao što je bio slučaj prilikom trovanja bivšeg ruskog agenta Sergeja Skripala u Velikoj Britaniji.

Za samog Kudrjavceva CNN-ovi novinari nisu mogli utvrditi je li kobnoga dana i on bio u Tomsku ili je ondje stigao kasnije kako bi “raščistio teren” i uklonio moguće tragove. No, sam Kudrjavcev je u razgovoru potvrdio da se one večeri kada je Navaljni otrovan, nekoliko stotina metara od hotela u kojem se sve odigravalo, nalazio FSB-ov agent iz “trovačke jedinice” Aleksej Aleksandrov.

Navaljni se iznenada razbolio na letu iz Tomska u Moskvu pa je pilot preusmjerio zrakoplov u Omsk gdje je ovome pružena spasonosna pomoć u bolnici. Da je zrakoplov produžio do Moskve, Navaljni ondje vjerojatno ne bi stigao živ – tvrde toksikolozi.

NAVALJNI OPTUŽIO: ‘Iza mog trovanja stoji Vladimir Putin!’; O trenutku kad je osjetio nervni otrov: ‘Ne osjećate bol, no znate da umirete’

‘Koliko sam shvatio, dodali smo malo više otrova’

U razgovoru s Navaljnim, koji je glumio jednog od njegovih nadređenih, Kudrjavcev je priznao kako nisu očekivali takav razvoj događaja te da je “sve pošlo po zlu”. A na pitanje je li možda u gaće greškom stavljeno nedovoljna količina otrova, Kudrjavcev je kazao: “Koliko sam shvatio, dodali smo malo više.”

CNN piše da je Kudrjavcev stručnjak za kemijsko i biološko oružje, koji je diplomirao na moskovskom odjelu Ruske akademije kemijske obrane. Bellingcat je utvrdio da je kasnije radio u istraživačkom centru za biološku sigurnost Ministarstva obrane.

Istraga CNN-a i Bellingcata, u kojoj su sudjelovali i novinari njemačkog Der Spiegela i ruske internetske publikacije The Insider, utvrdili su da je Kudrjavcev avionom doletio u Omsk 25. kolovoza, pet dana nakon trovanja, sa zadatkom da ukloni sve tragove otrova s odjeće Navaljnoga. To objašnjava zašto su ruske vlasti odbile sve zahtjeve Navaljnijevog tima da mu, dok je ležao u bolnici, bude vraćena odjeća.

NAVALJNI TRAŽI DA RUSIJA DA I ODJEĆU: Tvrdi da je otrov nađen i na njemu: ‘Prije nego što su me poslali u Njemačku, skinuli su me golog….’

‘Sada je očito da iza svega stoji osobno Putin’

Nakon što je Kudrjavcev Navaljnome potvrdio da je od “Makšakova” dobio uputstva da se “posveti gaćama Navaljnoga”, CNN piše da je Stanislav Makšakov znanstvenik na čelu “tima za trovanje” FSB-ovog odjela za kriminalistiku. On se još u doba Sovjetskog Saveza bavio istraživanjem kemijskog oružja.

Istragu CNN-a i Bellingcata Putin i drugi ruski dužnosnici odbacili su rekavši da je riječ o “propagandnom ratu” koji su organizirale zapadne obavještajne službe. Doduše, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov priznao je da je Navaljni bio pod nadzorom tajne službe, ali zbog njegovih navodnih kontakata sa stranim tajnim službama.

Sam Navaljni nakon ovih je zapanjujućih otkrića ustvrdio kako je “postalo očito da iza svega stoji osobno Putin”.

NAVALJNI ZA TROVANJE OPTUŽIO PUTINA, KREMLJ ODGOVARA: ‘Njegove optužbe su neutemeljene, surađuje s CIA-om’