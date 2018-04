RUSI U SIRIJU ŠALJU MOĆNO ORUŽJE KOJE BI MOGLO OTVORITI PANDORINU KUTIJU: Hoće li ovaj Putinov potez zapravo biti početak kraja?

Protuzračni sustav ozbiljno bi narušio odnos snaga u regiji, a nakon što ga Izrael pokuša uništiti, sile koje se sada sporadično sukobljavaju mogle bi prijeći u otvoreni rat.

Rusija, bijesna zbog američkog (i britanskog i francuskog) raketiranja Sirije, najavljuje kako napad na njenog saveznika neće proći bez posljedica. Iako su takve prijetnje uobičajene, jedna poprima prilično konkretnu formu – Kremlj kaže kako bi režimu Bašara al Asada mogao poslati suvremeni protuzračni sustav. Do sada, zajedno s ruskom vojskom u Siriji je bila i modernija varijanta S-400, no ona je bila u rukama ruske vojske, dok bi ovaj sustav Rusi dali Asadu.

Takve najave su prolično zabrinjavajuće za sve sirijske protivnike, ali ponaprije Izrael. Za razliku od povremenih američkih kažnjeničkih raketiranja, Izrael redovito gađa ciljeve u Siriji, prije svega kako bi spriječio gomilanje snaga, bilo sirijskih, bilo iranskih, uz svoju granicu. Uostalom, na granici Sirije i Izraela je i Golanska visoravan, dio Sirije koju je Izrael okupirao.



U svim udarima, Izrael se oslanja na svoje zrakoplovstvo koje je prilično nadmoćnije od bilo kojeg u susjedstvu. Raspoređivanje modernog ruskog PZ sustava u Siriji poremetio bi odnos snaga, a izraelski analitičari i bivši dužnosnici isitiču kako Izrael može odgovoriti samo na jedan način – smjesta pokušati uništiti položaje na kojima je S -300.

Vojska već ima spreman protokol

Amos Yadlin, bivši dužnosnik izraelske vojne obavještajne službe zna iz prve ruke kako će Izrael reagirati jer je bio jedan od pilota koji je bombardirao nuklearni reaktor u Iraku 1981. Tvrdi kako je pitanje vremena kada će Rusi isporučiti Siriji svoj napredni S-300, a onda Izrael neće imati izbora. Izraleci već dva desetljeća pokušavaju spriječiti taj scenarij, ali “na kraju će se sigurno obistiniti”, kaže Yadlin.

“Koliko poznajem zračne snage, sigurno već postoji detaljan plan kako odgovoriti na ovu prijetnju. Kada to riješite, opet smo tamo gdje otkuda smo i krenuli. Opet smo na početku” ističe Yadlin za Bloomberg.

Možda bi se tako odnos snaga na terenu vratio na početak, no geopolitički odnos bili bi nepopravljivo uništeni.

Takav izraelski potez uništio bi ionako krhki odnos Rusije i Izraela. Do sada su te dvije države barem komunicirale, iako su na suprotnim stranama u sirijskom građanskom ratu.

Osim toga, lako bi dovelo do eskalacije sukoba u ratu u koji su već sada uvučene sve regionalne, ali i svjetske sile.

Osim najvećih napetosti između dvaju nuklearnih sila, SAD-a i Rusije, još od Hladnog rata, sjeverne dijelove Sirije okupiraju Turci i Amerikanci, dok Rusi i Iranci stoje čvrsto uz Asadov režim. Izrael je do sada slobodno gađao položaje u Siriji, što je Moskva barem prešutno dopuštala. Rusija je već prodala raketne sustave Siriji ali je zbog pritiska Izraela, Putin zaustavio isporuku 2013. Nakon američkog udara na Siriju, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je kako bi trebali “razmisliti o promjeni politke” jer Rusija “smatra da treba učiti sve što je potrebno kako bi pomogla Siriji obraniti se od agresije”.

Moćni sustav za nadopunu

Ukratko, ako Rusi Asadu isporuče svoj S-300 pokrenut će lanac događaja u kojem će sve velike sile sa sporadičnih i prikrivenih obračuna prijeći u otvoreni rat.

To možda najbolje ilustrira koliko je ruski sustav S 300 moćan. Može gađati šest meta istodobno, a domet mu je čak 200 kilometara. Zahvaljujući njemu, Sirija bi ne samo mogla oboriti sve mete iznad svog teritorija nego bi mogli gađati i zrakoplove iznad Libanona, čiji zračni prostor Izrael često koristi za prelete na putu do ciljeva u Siriju pa čak i one u Izraelu.

Već sada Sirija sasvim pristojno štiti nebo

Pri čemu bi Sirija te rakete mogla čuvati samo za određene ciljeve – daleko od toga je sirijska vojska sada bespomoćna. Zahvaljujući daleko slabijim (ali nadograđivanim) sustavima, u veljači su oborili izraelski F-16 što je prvi borbeni gubitak izraelskog zrakoplovstva još od ’80-ih, a po svemu sudeći, uspješno su neutralizirali i većinu balističkih projektila u zadnjem napadu. Pentagon naravno tvrdi kako su sve navođene rakete prošlog tjedna pogodile svoj cilj, no Rusi kažu kako su dvije trećine oborene. Možda puno važnije, i sirijska oporba kako su ruske procjene točne.

Kada bi povrh toga imala i S 300, Sirija bi mogla stvoriti učinkoviti “kišobran” nad zemljom. Svaki pokušaj da se probije, procjenjuje analitičar Jeremy Binne, morao bi uključivati američki F-35 sa stealth tehnologijom i elektroničke napade.

No ruski stručnjak kaže kako, iako je S 300 moćan, nije nepogrešiv.

“Ne postoji nepobjediv protuzračni sustav” kaže bivši pukovnik Viktor Murakovski, ali znakovito dodaje: “Kao što ne postoji neoborivi zrakoplov”.