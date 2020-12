RUSI TVRDE DA NJIHOVO CJEPIVO UNIŠTAVA NOVI SOJ KORONAVIRUSA: ‘Sputnik V opetovano je pokazao svoju učinkovitost’

Rusko cjepivo je učinkovito protiv novog soja koronavirusa: ‘Sputnik V opetovano je pokazao svoju učinkovitost, unatoč prethodnim mutacijama S-proteina’

Rusko cjepivo Sputnik V protiv koronavirusa “je vrlo učinkovito” i protiv novog soja otkrivenog prvi put u Velikoj Britaniji, a koji se počeo širiti Europom, izjavio je čelnik Ruskog fonda za izravna ulaganja Kirill Dmitriev. Dmitriev je otkrio da je cjepivo proizvedeno u Rusiji jednako učinkovito protiv nove mutacije kao i protiv ostalih postojećih sojeva, javlja RT.

“Sputnik V opetovano je pokazao svoju učinkovitost, unatoč prethodnim mutacijama S-proteina”, rekao je Dmitrijev novinarima u ponedjeljak. Ranije je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov otkrio da Rusija prati najnovije informacije britanskih znanstvenika, napominjući da će vladina radna skupina za koronavirus poduzeti potrebne potrebne korake ako to bude trebalo.

U subotu je britanski premijer Boris Johnson objavio otkriće nove mutacije koronavirusa, za koju je rekao da bi mogla biti i do 70% zaraznija od izvornog soja. Do sada nema podataka koji bi ukazivali na to da je mutacija smrtonosnija. Nakon najave, Velika Britanija je uvela neviđena ograničenja slobode kretanja. Mnoge su zemlje sada otkazale letove za i iz Velike Britanije.

Prema službenim podacima, Rusija je na četvrtom mjestu u svijetu po infekcijama koronavirusom, iza SAD-a, Indije i Brazila. Britanija je šestom mjestu, a broj svakodnevno zabilježenih pozitivnih testova povećava se iz dana u dan.

NOVI SOJ VIRUSA JE VEĆ U HRVATSKOJ? ‘Ne možemo se oteti tom dojmu. Muči nas zbog čega dio ljudi završi s težim oblicima bolesti…’

ZASTRAŠUJUĆE OTKRIĆE: Covid oštećuje pluća, srca, bubrege, ali i – testise; Jonjić: ‘Ne stoji tvrdnja da je ovaj virus opasan samo za starije…

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.