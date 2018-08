RUSI SU LJUTI: Putin im želi podići granicu za penziju, muškarci bi trebali raditi do 65, a prosječno žive 66 godina

Pošto je očekivana životna dob za Ruse 66 godina, očekuje se da njih 43 posto neće doživjeti mirovinu podigne li se prag. Ruskinjama je očekivana životna dob 77 godina

Ruski predsjednik Vladimir Putin želi podići dobnu granicu za umirovljenje, na 60 za žene i 65 za muškarce. U zemlji gdje je muškarci u prosjeku žive 66 godina, to nije dobro primljeno.

Marina Nikolajeva (53) izgubila je posao prošle godine i ne može pronaći novo radno mjesto jer poslodavci preferiraju mlađe. “Ne žele me uzeti zbog mojih godina”, ističe žena koja bi prema postojećim zakonima trebala u mirovinu za dvije godine, ali sada vlada to želi promijeniti.

Nikolajeva kaže kako je “kategorički protiv” podizanja dobne granice. “Imam mnogo prijatelja i nitko ne kaže da je za to”. Mnogi Rusi protive se državnom planu da se podigne dob za umirovljenje za barem pet godina.

Mirovinski sustav pod sve većim pritiskom

Predsjednik Vladimir Putin zagovarao je tu mjeru nedavno na televiziji, ali je priznao da je “neugodna”. Ruski čelnik ima 65 godina i smatra da se granica za žene treba podići na 60, a za muškarce na 65 godina jer se Rusija nosi s “ozbiljnim demografskim problemima”, a mirovinski sustav je pod sve većim pritiskom.

Pošto je očekivana životna dob za Ruse 66 godina, očekuje se da njih 43 posto neće doživjeti mirovinu podigne li se prag. Ruskinjama je očekivana životna dob 77 godina. Samo je jedna osoba koja je razgovarala s agencijom DPA podržala podizanje dobne granice za umirovljenje.

Vladimir Nikolajevič, 57-godišnji ekonomist, smatra kako bi mu to omogućilo da radi dulje i zaradi više nego što bi mu iznosila penzija, jer su radnici često primorani otići u mirovinu čim dosegnu zakonski prag. “Podržavam podizanje granice za umirovljenje jer mi to daje šansu da budem na tržištu i nastavim raditi kako bi zarađivao za svoju obitelj”, istaknuo je Nikolajevič, koji živi u Moskvi.

Situacija je puno drugačija za Nikolajevu koja živi u industrijskom gradu Toljatiju u kojem je glavni poslodavac ruski proizvođač automobila AvtoVAZ koji ima poteškoća u poslovanju. Nikolajeva je proglašena viškom na poslu zamjenice školskog ravnatelja.

Ističe kako prima oko 4500 rubalja (oko 420 kuna) socijalne pomoći mjesečno, a samo za režije svaki mjesec izdvaja 4200 rubalja. Sada pokušava pronaći novi posao u maloprodaji. “Oni mi samo kažu ‘niste primjereni zbog svoje dobi'”, otkriva Nikolajeva.

Maksim, 47-godišnji grafički dizajner iz moskovske regije, slaže se s Nikolajevom da je teško pronaći posao u dobi pred mirovinu. Svoje polje je opisao kao “vrlo kompetitivno” i naglasio da je “lako zaposliti mlade ljude” za neki zadatak.

Ruski parlament dao preliminarnu potporu

“Cijene rastu za lijekove i hranu”, ustvrdio je Maksim. “Nema garancija da će se pokriti svi potrebni troškovi”, rekao je dizajner i dodao kako njegova obitelj ima sreće jer posjeduje stan koji mogu iznajmljivati kako bi krpali kraj s krajem.

Ruski parlament već je dao preliminarnu podršku podizanju dobi za umirovljenje s 55 za žene i sa 60 za muškarce. Ako se mjera usvoji, to će biti prvi put u 80 godina da Rusija podiže granicu za umirovljenje.

Pad povjerenja u Putina

Plan je izazvao negodovanje diljem države i ugrozio povjerenje u Putinovo vodstvo, pokazuju ankete. Razina povjerenja u njega pala je sa 60 posto prije pola godine na 48 posto koliko iznosi trenutno, stoji u podacima Levada Centra, najveće neovisne agencije za ispitivanje javnog mnijenja u Rusiji.

Mihail Aleksandrovič, 68-godišnji umirovljeni inženjer iz Moskve, tvrdi da je Rusija sjeverna država s “teškom klimom, više-manje lošim zdravstvenim sustavom i siromašnim stanovništvom”. Rani odlazak u mirovinu nadoknađuje te nedostatke jer “ljudi izgube radnu sposobnost”, smatra Aleksandrovič. “Vlada želi pokriti svoje obaveze koristeći novac umirovljenika”, zaključio je.

Svetlana, 44-godišnja profesorica stranih jezika iz Moskve, rekla je kako ne može zamisliti da netko podržava podizanje granice za umirovljenje, “osim vlasti… koje uzimaju sav novac i iskorištavaju ostatak države”.

‘Kradu novac za koji su ljudi radili’

“Kradu novac za koji su ljudi radili”, kaže Svetlana. “Mogu raditi štogod žele. Kao u feudalizmu. Ne možemo se zauzeti za sebe”. Ona se slaže da je starijima teško pronaći poslove. “Ljudi će biti lišeni bilo kakvih sredstava za preživljavanje”.

Zaposlenica u moskovskom tehnološkom sektoru 32-godišnja Anastazija Paloni smatra kako je ova mjera “smeće” i da “se ne smije štedjeti na starijim građanima”. Paloni ističe kako je teško predvidjeti što bi se moglo dogoditi do vremena kad će ona ispunjavati uvjete za penziju, za 30 godina.

“Ne računam na to da ću imati mirovinu. To očito nije prioritet ruske vlade”, rekla je Paloni, dodavši kako ima dvojno državljanstvo, rusko i američko. No tridesetogodišnjakinja misli da Rusija nije jedina država koja ima problema s osiguravanjem pristojnog života za najstarije građane. “Ne računam ni na bilo kakvu vrstu beneficija ni od Sjedinjenih Država”, zaključila je.