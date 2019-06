RUSI SU DRŽALI STOTINU KITOVA U ‘ZATVORIMA’ I SADA IH PUŠTAJU NA SLOBODU: ‘Ovakav posao još nitko prije nije napravio’

Rusija pušta na slobodu kitove koji su držani u ‘zatvoru za kitove’

Prvi od gotovo stotinu kitova koji su držani u zatočeništvu na istoku Rusije bit će pušteni na slobodu iz tzv. “zatvora za kitove”, najavili su ruski znanstvenci. Transport šest beluga kitova i dvije orke počeo je u četvrtak, rekao je agenciji Interfax Istraživački institut za ribarstvo i oceanografiju. “Pred nama je puno posla i to takvog koji nije napravio nitko prije”, kaže Institut.

Životinje će tijekom šestodnevnog transporta pratiti 70 stručnjaka. Kitovi će biti pušteni tamo gdje su i ulovljeni. Zasad nije jasno hoće li svi kitovi biti pušteni na slobodu. Institut je priopćio da će životinje biti podvrgnute pregledu veterinara prije transporta.

Premali kavezi

Sav posao trebao bi biti završen do listopada. Aktivisti za zaštitu životinja uzbunili su svijet prošle godine zbog kitova zatočenih u zaljevu Srednjaja nedaleko od grada Nahodke i to u kavezima koji su za njih premali. Oni su rekli da je to “zatvor za kitove” i izrazili su bojazan da će životinje biti prodane kineskim akvarijima.