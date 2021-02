ROVER PERSEVERANCE U ODLIČNOM STANJU NAKON SLIJETANJA NA MARS: Provest će dvije godine u potrazi za znakovima života

Rover Perseverance američke svemirske agencije NASA-e nakon uspješnog slijetanja u četvrtak u duboki krater na Marsu u odličnom je stanju, prema američkim znanstvenicima koji vode misiju, prenose svjetski mediji.

“Dobra je vijest da je rover, mislim, u odličnom stanju”, kaže zamjenik voditelja projekta Matt Wallace nakon što su inženjeri kontrolnog centra NASA-e u Kaliforniji proveli analize.

Rover na šest kotača sad će provesti najmanje dvije godine bušeći obližnje stijene u potrazi za znakovima života u prošlosti. Vjeruje se da je u krateru Jezero bilo divovsko jezero prije milijarda godina – a gdje je bilo vode postojala je i mogućnost života, piše BBC.

Signal uspješnog slijetanja Perseverancea stigao je u 20,55 sati u četvrtak po GMT-iju, a dolazak prvih dviju slika s mjesta slijetanja inženjeri su popratili pljeskom.

“Hello, svijete. Moj prvi pogled na vječni dom”, napisano je na Twitteru uz prve fotografije.

Analize nakon slijetanja pokazuju da je vozilo sletjelo oko dva kilometra jugoistočno od delte u Jezeru koju bi Perseverance trebao istražiti.

“Na dobrom smo ravnom mjestu. Vozilo je nagnuto svega 1,2 stupnja”, kazao je Allen Chen, koji je vodio tim za slijetanje rovera.

“Uspješno smo našli ‘parkiralište’ i imamo sigurni rover na tlu”.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021