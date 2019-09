IRANSKI PREDSJEDNIK USRED NEW YORKA TEŠKO OPTUŽIO SAD: ‘Amerika je, nažalost, podržavatelj terorizma u našoj regiji’

Iranski predsjednik se na marginama Opće skupštine UN-a sastao s brojnim čelnicima, no ne i s američkim predsjednikom kojem je preko medija poslao znakovitu poruku

Iranski predsjednik Hassan Rohani optužio je u utorak SAD da je glavni podržavatelj terorizma na području Bliskog istoka no francuski i britanski čelnici nastoje ga uvjeriti da se sastane s predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom tijekom Opće skupštine UN-a u New Yorku u nadi da će se tim susretom otvoriti put ublažavanju napetosti između dvije strane.

Trump je u svom govoru na Općoj skupštini izravno optužio Iran za napade na saudijska naftna postrojenja i “krvožednost” te je govorio o “četiri desetljeća neuspjeha” Irana, nakon Islamske revolucije.

‘Fanatični cilj’

Pozvao je iranske vođe da “konačno stave iranski narod na prvo mjesto”, optuživši Iran za “fanatični” cilj da se domogne nuklearnog oružja.

Rohani je tijekom boravka u New Yorku za američku televiziju Fox News, na pitanje u vezi Trumpovog komentara o “krvožednosti” Irana, izjavio kako je “Amerika, nažalost, podržavatelj terorizma u našoj regiji” te da se na prostorima gdje ona intervenira “terorizam širi”.

Posebice je optužio SAD za zračne napade u Siriji bez odobrenja sirijske vlade, saveznice Teherana. Djelovanje snaga SAD-a u Siriji je prvenstveno usmjereno na potporu od Kurda vođenih snaga u borbi protiv Islamske države.

Ništa od sastanka

Postojala su nagađanja, pa i nadanja, da će se Trump i Rohani sastati tijekom zasjedanja u UN-u no do sada se još ništa od toga nije ostvarilo.

Iran uvjetuje pregovore sa SAD-om, američkim povratkom nuklearnom sporazumu iz 2015., a Trump je na Općoj skupštini branio povlačenje iz sporazuma i nametanje sankcija Iranu.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron je, po britanskim medijima, u utorak rekao da će se propustiti prilika ako Rohani napusti SAD a da se nije sastao s Trumpom.

“Ono što je važno je da će, ako ne dođe do sastanka s predsjednikom Trumpom, to biti propuštena prilika”, rekao je Macron na sastanku s Rohanijem na kojem je bio i britanski premijer Boris Johnson koji se složio s francuskim čelnikom, izvijestili su britanski mediji.

Macron, koji se već sastao s Rohanijem u ponedjeljak navečer, nastoji ublažiti napetosti između Washingtona i Teherana u nadi da će se pokrenuti pregovori između dvije strane te regionalnih i međunarodnih sila.

Moguć dogovor oko nuklearnog sporazuma

Iranski predsjednik Hassan Rohani rekao je u utorak da je spreman razgovarati o malim promjenama, dodatcima ili dopunama nuklearnog sporazuma iz 2015. potpisanog između Irana i šest svjetskih sila ako SAD ukine sankcije Islamskoj republici.

Američki predsjednik Trump koji provodi politiku “gospodarskog pritiska” na Iran kako bi ga natjerao na pregovore o uvjetima sporazuma, u utorak je rekao da nema namjeru odustati od sankcija.

Njemačka kancelarka Angela Merkel je nakon odvojenih razgovora s predsjednicima SAD-a i Irana rekla da će pozdraviti pregovore između dviju zemalja, ali da je nerealno očekivati da će prije nego što do njih dođe Washington ukinuti sankcije Islamskoj republici.

“Ako dođe do pregovora između SAD-a i Irana pozdravit ću to, ali neće funkcionirati da se prvo ukinu sve sankcije i onda tek krenu pregovori. Mislim da to nije realno”, rekla je Merkel na marginama zasjedanja Opće skupštine UN-a.

I Pakistanci posreduju

Pakistanski premijer Imran Khan u utorak je izjavio da ga je Donald Trump zatražio da pomogne otkloniti napetosti s Iranom te da je već razgovarao s iranskim predsjednikom i pokušao posredovati. Khan se sastao s Trumpom u ponedjeljak na marginama susreta svjetskih čelnika u UN-u.

“Odmah sam nakon sastanka s predsjednikom Trumpom razgovarao sam s predsjednikom Rohanijem no za sada ne mogu ništa više reći osim da pokušavamo i posredujemo”, rekao je Khan novinarima u utorak u UN-u.

Trump je na pitanje o Khanovim izjavama rekao da Khan želi posredovati i da “imaju vrlo dobar odnos te ima izgleda da se to dogodi”.

“Mnogi bi nas htjeli navesti da sjednemo za stol. Vidjet ćemo što će se dogoditi no za sada nismo dogovorili sastanak”, rekao je Trump glede mogućeg sastanka s Rohanijem ovoga tjedna za njihova boravka u New Yorku.