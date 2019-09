RODITELJI POLUDJELI: Platili obilazak grada, a ravnatelj je učenike proveo po dućanima. U tjedan dana obišli tri shopping centra u Italiji

‘Zašto učenici u tjedan dana moraju svratiti u tri trgovačka centra? Bili su u ‘Palmanovi’ kod Trsta i u tržnim centrima kod Firence i Riminija. Djeca su imala samo dva sata za razgledanje Trsta i Firence, a isto toliko su proveli u shopping centrima’

Kada se govori o ekskurzijama i maturalcima te lošim iskustvima, uglavnom nam prvo napamet padnu prljave hotelske sobe pune žohara i gljivica. Tada se učenici, baš kao i njihovi roditelji žale, a najčešći je krivac agencija. No, slučaj iz Srbije daje skroz drugo značenje izrazu “ekskurzija iz noćne more”.

Za nju je kriv ravnatelj Gimnazije u Ivanjici, Duško Parezanović, kada je učenike vodio na izlet po sjevernoj Italiji od 15. do 21. rujna. Zapravo, on njih nije vodio baš kroz Italiju, nego kroz shopping centre i parfumeriju u Italiji, tvrde roditelji učenika za Kurir. Naime, roditelji su dali novac za razgledavanje gradova, a njihova djeca morala su razgledavati police s pafremima i odjećom. Naravno, roditelji su bijesni. Najgore od svega je, tvrde roditelji, to što je ravnatelj Parezanović uvjeravao učenike da kupe parfeme u trgovini kao da je njegov dućan.

Ravnatelj dobio ‘proviziju’ u parfumeriji

“Zašto učenici u tjedan dana moraju svratiti u tri trgovačka centra? Bili su u ‘Palmanovi’ kod Trsta i u tržnim centrima kod Firence i Riminija. Djeca su imala samo dva sata za razgledanje Trsta i Firence, a isto toliko su proveli u shopping centrima. Problem je što se ravnatelj Parezanović predstavljao kao vođa puta i o svemu odlučivao – kad će se ići i gdje te koliko će se tamo ostati. Vodičima je čak upadao u riječ dok su pričali o destinaciji. Djeca su se bunila, ali on se pravio blesav”, ispričao je jedan roditelj za Kurir i dodao da ravnatelj već 11 godina učenike drugog, trećeg i četvrtog razreda vodi na ekskurzije i svuda ima neke dogovore s trgovcima.

“Djeca su u San Marinu po njegovoj direktivi posjetila jednu parfumeriju, a on ih je uvjeravao da kupe parfeme i nakit kao da je to njegova trgovina. Budući da je parfumerija mala, naredio je da ju djeca iz dva autobusa posjete u razmaku od pola sata, kako bi svi mogli na miru kupovati. Kada su djeca otišla s vodičima u obilazak grada, ravnatelj je ostao da pokupiti proviziju koju dobiva od vlasnika parfumerije u vidu torbe pune parfema, što dokazuju i fotografije”, govori sugovornik Kurira.

Roditelji se boje ravnatelja?

Roditelji tvrde da bahatost ravnatelja Parezanovića traje godinama. Tvrde da je jedan od njegovih hirova i to da nikad ne bude smješten na istom katu na kojem i učenici, kako ga djeca ne bi uznemiravala.

“On 11 godina vodi djecu drugog razreda u Grčku, trećeg razreda u Italiju i četvrtog u Budimpeštu. Budući da je isti ravnatelj vrlo moćan u gradu, roditelji ga se boje prijaviti da njegovo ponašanje kako napravili problem djeci u školi. Kruže priče i da uzima novac od dječjih gratisa, profesorskih dnevnica, naplaćuje ocjene te upisuje djecu u školu za određenu svotu novca. To je javna tajna, ali se građani Ivanjice plaše prijaviti ravnatelja jer je na glasu kao snalažljiv čovjek s puno veza u lokalnim vlastima”, ispričao je uznemireni roditelj.

Ravnatelj: ‘Teška je sramota ako je netko rekao da sam dobio parfeme’

Ravnatelj Gimnazije u Ivanjici negira navode roditelja u vezi ekskurzije te tvrdi da je izlet besprijekorno organiziran.

“Niti jedna satnica nije promijenjena. U ‘Palmanovi’ ostali smo duže jer smo čekali drugi autobus. Ako je netko navraćao u parfumeriju u San Marinu, to je njegova slobodna volja, a sramota je ako je neko rekao da sam dobio parfeme”, kaže ravnatelj Duško Parezanović i dodaje da nije uzimao novac od učeničkih gratis putovanja i za upis učenika u Gimnaziju.

