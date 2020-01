RODITELJI ‘MALČANSKOG BERBERINA’ OTVORILI DUŠU: ‘Što se mene tiče, trebaju ga objesiti drugima za primjer’

‘Što se mene tiče, trebaju ga objesiti drugima za primjer’

Duško i Slavica Jovanović, roditelji Ninoslava Jovanovića, poznatog kao Malčanski berberin, sa svojim sinom godinama prolaze pakao. Podsjećamo, ovaj osuđivani silovatelj i pedofil je 20. prosinca oteo 12-godišnju Moniku Karimanović te je s njom bježao desetak dana. Njega je policija na groblju u Malči uhvatila tek nedavno. Premda se govorilo da je njega u djetinjstvu zlostavljala majka i šišala ga na ćelavo, baš kao što je on radio svojim žrtvama, čini se da to nije istina. Roditelji opasnog pedofila odlučili su o svom sinu progovoriti pa su otvorili dušu Telegrafu i ispričali kako je izgledao život s njim.

“On je liječen na psihijatriji kad je imao samo godinu dana, bio je dva puta u Psihijatrijskoj bolnici u Gornjoj Toponici. Borili smo se do njegove četrnaeste, petnaeste godine, davali smo mu lijekove. Kad sam počela ih počela nalaziti na podu dok sam usisavala kuću, shvatila sam da se on ne želi liječiti”, govori kroz suze majka Slavica.

UHITILI ‘MALČANSKOG BERBERINA’! Objavljena prva fotografija: ‘Sreo sam se oči u oči s njim. Bio je prljav, u sivoj jakni i dosta iscrpljen’

Ženskom kosom postao opsjednut u sedemoj godini

Nesretna majka prvi put je primijetila sinovu opsesiju ženskom kosom kada je imao sedam ili osam godina. Kaže da joj se požalila šogorica nakon što je njezinoj kćerkici odrezao pramen kose.

“Mislila sam da je to dječja igra, nismo to shvaćali ozbiljno. Kako je rastao, problemi su bili sve veći… U petom razredu počeo je varati ljude, bježao bi od kuće, a mi smo vraćali novac koji je uzeo. Nadali smo se čudu, kad je izdržao devet godina zatvora zbog silovanja i vratio se kući, sve smo činili što je tražio samo da se unormali. Tražio je da pregradimo kat kuće, da se odvoji od brata, kupili smo mu stvari… Nije sastavio ni 45 dana na slobodi, ponovo je to učinio”, ispričala je Telegrafu vidno uznemirena majka.

MALČANSKI BERBERIN ZAPRIJETIO: Ovo su njegove posljednje riječi prije nego što je pustio djevojčicu

Nakon zatvora mu dali još jednu priliku

Kada je u siječnju prošle godine pedofil izašao iz zatvora nakon 12 godina, roditelji su mu dali još jednu šansu. Tu kaznu dobio je za silovanje jedne i pokušaj silovanja druge djevojčice. Roditelji kažu da im je poručio da treba svoj mir i da mu opremu kuću, što su i napravili jer imaju još jednu kuću na selu.

“Renovirali smo kuću, uveli grijanje, kupili stvari i napunili je namirnicama. Sve je imao, ovdje je dolazio i na doručak i na ručak i na večeru… Mislili smo da se sredio kada je doveo jednu ženicu. Divna je bila, ali sam strahovala za nju. Često sam je pitala zlostavlja li je. Uvijek je odgovarala: ‘Ne majko, ne brini’. Ostavila ga je kada je prošle godine uhićen zbog objava na društvenim mrežama”, pojadala se majka Malčanskog berberina.

MALČANSKI BERBERIN IZNIO OBRANU TIJEKOM MARATONSKOG ISPITIVANJA: Prijeti mu doživotna robija zbog otmice i zlostavljanja

‘Bilo bi lakše da nam je sin mrtav’

“Moj mlađi sin ga je upoznavao sa svojim drušvom, snaha nije zapalila cigaretu niti popila kavu, a da ga nije pozvala. Pravili smo roštilj, kupovali pivo i uvijek ga zvali da nam se pridruži. Sve je bilo uzalud…. kako je vrijeme prolazilo, bio je sve gori. Osobito je postao zao prije nego što je nestao, pretio je susjedima, vikao da ništa neće raditi, ja samo plačem… Jednom prilikom sam otišla do njegove kuće da nahranim stoku…. On stao na vrata podruma, gledao me, zakrvavio očima, pogled mu je bio kao na onoj slici prilikom uhićenja… vidim da mi se crno piše, uplašila sam se da će me ubiti… Počela sam dozivati snahu, iako nije bila tu, on se uplašio i povukao se… Više nikad nisam išla sama kod njega u kuću, uvijek sa snahom… Zlo je radio svaki dan, tukao krave, prosipao mlijeko, pravio nam raznu štetu sve dok nije nestao”, govori Slavica.

Ogorčena i ožalošćena majka priznaje da bi joj bilo lakše da joj je sin mrtav. “Lakše bi mi bilo da je u grobu, odeš na groblje isplačeš se i kraj. Najteže je žaliti živog, jer je on za nas mrtav”, zaključuje majka. Berberinov otac Duško govori da takvog sina i situaciju ne bi poželio ni najgorem neprijatelju. Kaže da su jako strahovali za malu Moniku i da im je donekle laknulo kada su djevojčicu pronašli živu. No, pravo olakšanje osjetili su kada je uhvaćen, govori otac.

“Otišli smo u pritvor samo na zahtjev policije kako bi mu odnijeli posteljinu. Nije smio ni da nas pogleda, okrenuo se ka nama kada mu je policajac to naredio. Rekao sam mu: ‘Kako te nije sramota da to ponovo učiniš?’ Moj mlađi sin mu je kazao da ga je tad vidio i više nikad. I stvarno smo to mislili, što se mene tiče, trebaju ga objesiti drugima za primjer”, kaže nesretni otac za Telegraf.

POZNATO JE KAKO JE ‘MALČANSKI BERBERIN’ NAMAMIO MONIKU (12) U AUTO: Otvorio je prozor i rekao ‘Oprosti, djevojčice…’