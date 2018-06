RODITELJI IZ PAKLA: Par prisilio svog 11-godišnjeg sina na seks s njima kako ‘ne bi bio gay’

Žrtva, koja je sada u 30-tima, rekla je kako mu policija nije htjela vjerovati kada je prijavio slučaj 1998. godine

Britanski par završio je u zatvoru nakon što je prisilio svog 11-godišnjeg sina na seks s njima, kako bi im dokazao da nije gay, piše Mirror.

‘Pravi put’

Par, koji nije imenovan zbog zakonskih razloga, natjerao je dječaka na spolni čin kako bi “ostao na pravom putu”. Otac je osuđen na šest godina zbog toga što je prisiljavao dječaka na seks s pomajkom. Ona je osuđena na devet godina zatvora.

Sutkinja Maria Lamb čula je da je žrtva još ranije rekla policiji što joj se dogodilo, ali da je njegov otac lagao detektivima te su mu oni povjerovali. Sutkinja je opisala laži kao “izdaju vašeg sina”. Puno godina kasnije sin, sada odrastao čovjek u tridesetima, ponovo se žalio policiji, te su ovog puta otac i pomajka uhićeni i optuženi za seriju seksualnih kaznenih djela.

Tužiteljica Ruby Silva opisala je sudu kako su otac i pomajka započeli s rutinskim ponižavajućim seksualnim napadima kada je dječaku bilo 11 godina. Pročitala je očevu izjavu koju je dao tijekom policijskog ispitivanja u kojoj je tvrdio kako je cilj zlostavljanja bio da im sin “ostane na pravom putu”, zbog iracionalnog straha da im je sin homoseksualac.

Zadovoljenje vlastite seksualne želje

Sud je čuo kako je otac, koji je osuđen za okrutnost nad djetetom i opsceno ponašanje s djetetom, dopustio njegovoj ondašnjoj djevojci da redovito ima spolne odnose s njegovim sinom u sklopu “neutemeljenog seksualnog obrazovanja”. Ona je osuđena za okrutnost nad djetetom, opsceni napad i opsceno ponašanje s djetetom.

“Žrtva je bila dijete koje je majka zanemarila te je bilo posebno ranjivo”, rekla je sutkinja Lamb. “Oboje ste tvrdili kako vam cijelo ovo suđenje teško pada. To vam apsolutno neće umanjiti kaznu. Radilo se o vašem vlastitom iskrivljenom osjećaju za pravo i krivo. Šteta koju ste učinili neprihvatljiva je.” “Kako bi zadovoljili vlastitu seksualnu želju, upuštali ste se u spolne odnose s dječakom koji vas je smatrao majkom”, rekla je pomajci. “To je vaš iskrivljeni osjećaj za pravo i krivo.”

Nakon saslušanja žrtva, koja je sada odrasla osoba, izjavila je, “Ovo je bio dug proces, a ja sam pokušao i prije. Pokušao sam kad mi je bilo 16 i očito je zaključeno da sam lažov. Puno će ljudi pitati ‘zašto sad?’. No toliko mi je dugo trebalo da se uvjerim kako imam hrabrosti da ponovo prođem kroz sve to. Ako moja priča uspije doprijeti do samo jedne osobe, ja ču biti savršeno sretan.”