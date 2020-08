MATU RIMCA ŠOKIRAO RAČUN NAKON VEČERE U RESTORANU: ‘Nisam tako nezdravo jeo godinama’

‘Nisam imao pojma da britanska vlada plaća pola računa u restoranu. Kul’

Naš poznati poduzetnik Mate Rimac objavio je komentar na Facebooku u kojemu je izrazio iznenađenje računom koji je dobio u jednom restoranu u Warwicku u Velikoj Britaniji nakon što je britansko jelo “fish and chips”, dodatke i salatu platio upola manje nego što je stvarna cijena od 49 funti.

Naime, britanska vlada programom “Eat out to Help Out” pomaže ugostiteljima potičući građane da od ponedjeljka do srijede jedu u restoranima tako što subvencionira 50 posto računa, do 10 funti po gostu.

“Nisam imao pojma da britanska vlada plaća pola računa u restoranu. Kul”, napisao je Rimac na engleskom na Facebooku te priložio fotografiju računa i jela. “Nisam jeo tako nezdravo godinama”, dodao je.