RIJEŠENA PLJAČKA EPSKIH RAZMJERA: Četvorica na sudu zbog krađe 100 kilograma teškog novčića vrijednog milijun dolara

Počelo je suđenje četvorici muškaraca zbog pljačke berlinskog muzeja Bode u ožujku 2017.

Kvartet pljačkaša je u ožujku 2017. izveo jednu od najsmjelijih pljački muzeja u povijesti, a meta im nije bila nikakva umjetnina, već novčić. Naime, još 2007. kanadski proizvođač kovanica, Royal Canadian Mint, došao je na ideju napraviti prvu kovanicu vrijednu milijun dolara. Uspjeli su proizvesti čak pet novčića od 99,999 posto čistog zlata: Novčići su veliki kao automobilska guma i teški oko 100 kilograma. Svih pet kovanica Big Maple Leaf kupili su privatni investitori i kolekcionari, a jedan od njih je 2010. svoj novčić pozajmio berlinskom muzeju Bode. Novčić, nazvan po ogromnoj gravuri javorovog lista, bio je smješten iza neprobojnog stakla u sobi 243 u kojoj muzej inače drži navrjednije kovanice.

No, 27. ožujka 2017., samo dan prije nego što je novčić trebao biti preseljen u drugi muzej, kamere na kolodvoru Hackescher Markt snimile su tri muškarca s navučenim kapuljačama dolaze do prolaza koji vodi do muzeja, piše Novac.hr. Na akciju su čekali do ranih jutarnjih sati. U 3.20 ujutro, noćni čuvar je započeo svoj posljednji obilazak muzeja, pritom zatvarajući vrata svih prostorija, kako bi kasnije uključio alarm. Senzori alarma na drugom katu muzeja bili su “hiroviti”, pa su čuvari znali u potpunosti ugasiti sigurnosni sustav u Bodeu kako bi izbjegli lažne uzbune.

Mane sustava sigurnosti

Dok je čuvar pregledavao prostorije na prvom katu muzeja, tri čovjeka ušla su kroz prozor na drugom katu i otišla ravno do sobe 423. Tamo su sjekirom razbili staklenu zaštitu u kojoj se novčić nalazio. Krhotine stakla su ostavile tri velike udubine u parketu. Iznimno tešku kovanicu su natovarili na kolica te došli do prozora s kojeg su ranije ušli u muzej. Ondje su bacili Big Maple Leaf do drugih kolica s kojima su dotrčali do automobila koji je bio parkiran u blizini te pobjegli. Video kamera snimila je vozilo s ugašenim svjetlima kako odlazi s mjesta zločina u 3.52. Cijela pljačka trajala je samo 16 minuta.

Dok su provalnici bježali, čuvar se bezbrižno vraćao u svoj ured. Pokušao je ponovno uključiti alarm, no sustav na drugom katu nije se aktivirao. Iako su lažni alarmi sasvim uobičajeni, čuvar je ipak otišao vidjeti što se događa. Vidio je da su sva vrata, koja je on ranije zatvorio, bila otvorena, a kada je ušao u sobu 423 Big Maple Leafa nije bilo. Dapače, on je jedini nedostajao, a zanimljivo je da su lopovi su prošli pored mnogo vrjednijih baroknih skulptura, slika i ostalih artefakata.

Obitelj kriminalaca

Istražitelji su se pitali kako je moguće da itko zna toliko o manama sigurnosnog sustava u muzeju te su došli do zaključka da je lopovima pomogao netko iz Bodea. Istragom su došli do tek zaposlenog čuvara, njegovog prijatelj i dva rođaka, koji su uhićeni optužena su za zločin. Taj je čuvar bio prijatelj jedne obitelji poznate po kriminalnim aktivnostima. Stoga je 12. srpnja 2017. čak 300 policajaca pretražilo 14 lokacija povezanih s tom obitelji te su pronašli oružje, novac, sumnjive e-poruke, odjeću punu zlatne prašine te bilješke o težini i cijenama zlata. Iza muzeja su, pak, pronašli i DNK jednog od članova obitelji.

Jedino što nikad nisu našli je gigantski novčić. No, iako je riječ o glomaznoj kovanici, zlato s visokim stupnjem čistoće je mekano i lako ga je rezati pa policija vjeruje da su lopovi “raskomadali” kovanicu i prodali je na inozemnom crnom tržištu. Pljačkaši sve negiraju, a svakom od njih prijeti 10 godina zatvora.