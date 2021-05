RIJEKE LAVE, POTRESI I OTVARANJE ZEMLJE: Kongo pokrenuo evakuaciju: ‘Ne moćemo isključiti nove erupcije’

Kongoanske vlasti u četvrtak su naredile djelomičnu evakuaciju Gome, grada koji su potresele stotine potresa i u kojem su se otvorile velike pukotine u zemlji nakon erupcije vulkana tijekom vikenda.

Više od 20.000 ljudi ostalo je bez domova, a 40 je nestalo nakon erupcije vulkana koja se dogodila u subotu navečer i iz koje su rijeke lave krenule prema Gomi, usmrtivši barem 31 osobu i uništivši više od 3000 domova, prema podacima Ujedinjenih naroda.

Lava iz vulkana Nyiragongo zaustavila se tek 300 metara prije aerodroma u Gomi, središnjoj lokaciji humanitarnih operacija za istočni Kongo.

Five people have been found choked to death on toxic fumes from the eruption of DR Congo's Nyiragongo volcano, as strong aftershocks rock the city of Gomahttps://t.co/YxlHHNzIAZ

📹Lava flows towards Goma during the eruption of Nyiragongo volcano at the weekend pic.twitter.com/nqJavRkMdt

