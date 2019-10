RIJEČKI KAPETAN PROGOVORIO O HAVARIJI MIŠKIĆEVA BRODA: ‘Puno je tu mučnih pitanja, ali i sumnjivih okolnosti’

Riječki kapetan kaže kako je opravdano upitati se zašto je kompanija Bourbon slala tegljač Bourbon Rhode na čelu s kapetanom Miškićem preko Atlantika, znajući za nevrijeme i u kakvom je stanju brod?

Dok se potraga za nestalim šibenskim kapetanom Dinom Miškićem i još šest članova posade potonulog tegljača Bourbon Rhode i dalje se nastavlja, u međuvremenu se stručnjaci pitaju koja je uloga kompanije Bourbon u tragediji, budući da postoje sumnje u loše održavanje broda i neispravnu opremu te da je poslan preko Atlantika iako se znalo da na njegovoj ruti hara uragan Lorenzo.

Prema posljednjim informacijama, satelitske snimke ukazale su na nešto nalik na splav u Atlantiku te su svi borovi usmjereni prema tom mjestu.

Jedan riječki pomorski kapetan, zapovjednik off-shore suppliera, rekao je za Novi list da se pita kako se uopće moglo dogoditi da brod dođe u područje svega nekoliko desetaka milja od središta oluje. “Iz svega što je do sad objavljeno, opravdano je upitati se zašto ih je kompanija slala preko Atlantika, znajući za nevrijeme i u kakvom je stanju brod. Osim toga, u kompaniji su morali znati gdje je brod, a gdje se kreće uragan pa čak i ako je bila kapetanova odluka da ga pokuša ‘preteći’, morali su ga od toga na vrijeme odvratiti i brod uputiti na sigurniju udaljenost od središta uragana.”

Kompanija tražila da prođu ispred uragana?

Kapetan se također pita je li kompanija pritiskala zapovjednika i posadu da požure kako bi brod čim prije stigao na odredište, bez da su vodili brigu o njihovoj sigurnosti. Iako je iIz dosad objavljenog vidljivo da brod nije imao vsat sustav satelitske komunikacije, morao je preko drugih sustava dobivati meteorološke podatke i znati gdje je središte uragana, nastavlja riječki pomorac za Novi list.

“Pitanje je jesu li iz kompanije inzistirali da pokušaju proći ispred uragana. Upitno je i što je bilo s ostalom komunikacijskom opremom na brodu, kao i kakve su instrukcije iz kompanije imali. Zbog čega je zapovjednik, kako smo vidjeli iz transkripata s kompanijom, poziv upomoć slao putem SSAS sustava, koji je u stvari tihi alarm namijenjen za situacije kada je brod pod napadom pirata ili terorista, a ne kada je u opasnosti od potonuća”, kaže kapetan.

Njega također zanima zašto nije poslan poziv upomoć putem radija i drugih kanala, kako je to propisano, a ne samo kompaniji putem SSAS-a. “Nije bilo poziva putem radija, nije aktiviran automatski poziv upomoć putem Inmarsata C, ništa. Samo SSAS koji tome uopće ne služi. A čak i na taj poziv iz kompanije su odgovorili, kako smo mogli vidjeti, s više od sat vremena zakašnjenja. Puno je tu mučnih pitanja na koja je teško naći logičan odgovor pa ostaju itekako otvorene sumnje u loše održavanje broda i opreme od strane kompanije,”

Previše sumnjivih okolnosti

Riječkog kapetana su zgrozile i objavljene fotografije broda na kojima se vidi da je u lošem stanju, nagrižen korozijom i slabo održavan te smatra kako postoji previše sumnjivih okolnosti. “Na jednoj od fotografija vidi se da je jedna od portela na palubi, koja mora biti čvrsto zatvorena, kako more ne bi ulazilo u unutrašnjost broda, samo stavljena preko otvora koji prekriva i to – naopako! Pa se pitamo kako je more moglo prodrijeti u krmeni dio broda. Jedno od najtežih pitanja je i zbog čega nisu pronađene splavi za spašavanje, kao ni EPIRB (radio indikator pozicije u slučaju opasnost) i SART (radarski transponderi) uređaji.

Splavi su se sve trebale aktivirati automatski, gdje su? Zašto nije bilo radio signala iz EPIRB-a, zašto niti jedan radar brodova iz potrage nije detektirao niti jedan SART uređaj? Jesu li ih imali na brodu, na pravim mjestima, jesu li bili ispravni, ako jesu, zašto nisu aktivirani. Kapetan je jasno naznačio u svojim porukama da je posada okupljena, a kako onda nitko nije aktivirao ništa od svih tih uređaja i sustava. Jesu li bili ispravni, jesu li bili na svom mjestu? Sve su to pitanja na koja bi istraga morala dati odgovore. Previše je tu sumnjivih okolnosti”, smatra ovaj kapetan iz Rijeke.

Kaže i kako neki tvrde da je brod imao problema i s vratima između pojedinih dijelova potpalublja. Te sumnje dodatno produbljuje i prepiska kapetana i kompanije iz koje je vidljivo da je more, nakon što je potopilo prostor u kojemu su uređaji azipoda, nastavilo prodirati u strojarnicu i dalje u brod. “U takvim vremenskim uvjetima, bez pogona i s prodorom mora u brod, nisu imali šanse. U svakom slučaju, ovu nesreću treba temeljito istražiti, otkriti sve uzroke, a ne sve svaliti na lošu sreću i odgovornost zapovjednika”, kaže kapetan iz Rijeke za Novi list.