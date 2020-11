RIGOROZNE MJERE PODIJELILE SLOVENIJU: ‘Maske na otvorenom i zatvaranja trgovina izazivaju otpor i negativne reakcije među ljudima’

Slovenija je zabilježila 1690 novozaraženih, umrla je 31 osoba, a na intenzivnim odjelima je 197 težih pacijenata

U Sloveniji je u zadnja 24 sata sa 6580 testova potvrđeno 1690 novih zaraza koronavirusom, a od posljedica Covida-19 umrla je 31 osoba, čime je ukupni broj umrlih premašio tisuću, objavila je danas slovenska vlada. Udio pozitivnih testova je 25,68 posto, što je manje u odnosu na prethodni dan iako je zbog opsega testiranja otkriveno više infekcija. Ukupan broj infekcija otkrivenih od početka epidemije povećao se na 64.270.

U bolnicama je trenutno 1219 oboljelih od Covida-19, što je 21 pacijent više nego prethodni dan, a na intenzivnim odjelima je 197 težih pacijenata, jedan više. Broj umrlih od posljedica Covida-19 sada je 1026. Zbog velikog broja zaraza među zdravstvenim osobljem od početka idućeg tjedna u zdravstvenim ustanovama počinju sustavna i obvezna testiranja na koronavirus. Zdravstveni djelatnici testirat će se obvezno najmanje jednom tjedno, a vlada je naredila i pripreme za slična testiranja u domovima za starije i nemoćne.

NAŠI SUSJEDI KAZNILI ČOVJEKA JER JE JEO BUREK ZA VRIJEME LOCKDOWNA: Buregdžinica nudi da mu plati globu uz jedan uvjet

Priprema za masovno testiranje

Premijer Janez Janša sinoć je nakon kriznog sastanka vlade na Twitteru objavio da su nadležna ministarstva dobila zadaću da najkasnije do 5. prosinca pripreme sve potrebno za dobrovoljno masovno testiranje na koronavirus antigenskim testovima i uspostavu programa ta registraciju kandidata za to testiranje. Cilj tog plana je da se utvrdi stupanj prokuženosti populacije, onako kako je to napravila Slovačka i što su najavile i neke druge države.

UMJERENI OPTIMIZAM U SLOVENIJI; Danas je potvrđeno 1546 novozaraženih, a umro je 31 oboljeli: ‘To je ono što već dugo čekamo’

Neslaganja oko mjera

Sve oštre restrikcije koje su već na snazi vlada je produžila za najmanje još jedan tjedan. Njezini predstavnici vjeruju da je u zemlji dostignut vrh drugog vala epidemije. Izražavaju i umjereni optimizam da će se uskoro početi smanjivati i opterećenost bolničkog sustava i broj teških slučajeva s fatalnim ishodom, što bi omogućilo da do veće relaksacije mjera dođe u predzadnjem tjednu ove godine.

Kako upozoravaju predstavnici vlade, sve je to moguće uz striktno poštovanje svih mjera, što do sada uvijek nije bio slučaj. No, i među predstavnicima medicinske struke nema poptunog slaganja o učinkovitosti i potrebi svih mjera koje su već usvojene.

Epidemiolog Mario Fafangel kazao je u razgovoru za novi broj tjednika “Mladina” da nema opravdanja za “zatvaranje” unutar matičnih općina jer u zemlji nema izrazitog žarišta nego je virus disperziran. Izrazio je i skepsu u pogledu mjere obveznog nošenja maski na otvorenom i zatvaranja svih trgovina osim onih za hranu i osnovne potrepštine jer to izaziva otpor i negativne reakcije među ljudima.

NAKON MJESEC DANA POLICIJSKOG SATA I VRLO STROGIH MJERA: U Sloveniji i dalje puno novozaraženih, Vlada zabrinuta

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.