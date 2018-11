REPORTAŽA AP-a: ‘Deseci migranata kreću se snježnim, strmim planinskim prolazom prema Hrvatskoj’

Desetine migranata, samo s vrećama za spavanje i osobnim stvarima, kreću se po hladnom vremenu i snijegu prema Hrvatsko kako bi prešli granicu

Odolijevajući hladnom vremenu i snijegu, desetine migranata svakodnevno se polako kreću od Bosne putem strmog planinskog prolaza prema Hrvatskoj kako bi neopaženo prešli granicu, piše AP. Sa sobom nose samo vreće za spavanje i osobne stvari.

U Bihaću, koji je dvadeset kilometara udaljen od granice s Hrvatskom, stotine migranata borave u improviziranom kampu čekajući priliku za prelazak granice.

Uska cesta vijuga preko planine Plješivica i prolazi kroz šumu, tako da migranti moraju hodati satima kako bi došli do granice s Hrvatskom. S obzirom da se vrijeme pogoršalo tijekom zadnjih nekoliko dana, migranti se moraju suočiti sa snijegom i niskim temperaturama kako bi od popodnevnih sati do mraka stigli do granice.

Loši uvjeti u bihaćkom kampu

Tisuće migranata s Bliskog Istoka, iz Afrike i Azije hrle prema sjeverozapadnoj Bosni kako bi prešli granicu, međutim mnogi pritom moraju pokušati i po nekoliko puta prijeći prije nego što se uspiju provući kraj granične policije, piše AP.

Osiromašena Bosna koja se još uvijek oporavlja od posljedica rata, imala je probleme s prikladnim smještajem migranata koji u ovo hladno vrijeme zime žive u teškim uvjetima u bihaćkom kampu za migrante. Neki od migranata nose samo cipele bez čarapa dok čekaju toplo jelo koje su osigurale humanitarne grupe

“Ovdje je teško preživjeti”, rekao je Feroz Han Amanazay iz Afghanistana, upozorivši da je voda hladna, da nema grijanja i da su šatori preveliki da bi se ugrijali.

Nemaju namjeru odustati

Još jedan Afganistanac, Nur Rahman, složio se da je situacija “vrlo teška”, napomenuvši da migrantima nedostaje odjeće i lijekova. Usprkos svemu, kaže da neće odustati od namjere ulaska u Europsku uniju.

“Planiramo prijeći planinu, čak i da je -50 svaki dan”, rekao je.

