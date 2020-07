REPER ŽELI U BIJELU KUĆU, SUPROTSTAVIT ĆE SE TRUMPU I BIDENU: Kanye West najavio kandidaturu za američkog predsjednika

Američki reper Kanye West objavio je u subotu na Twitteru da će se kandidirati na predsjedničkim izborima u studenom i izazvati republikanca Donalda Trumpa i njegovog političkog rivala, demokrata Joea Bidena.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020