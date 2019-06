REKORDNE TEMPERATURE U INDIJI: U toplinskom udaru 36 mrtvih, najviše pogođeni siromašniji radnici

‘Potvrdili smo 36 smrti od kojih najviše među slabo plaćenim radnicima koji dolaze iz ruralnih područja u gradove u potrazi za poslom i boljim životom’

Toplinski val koji je zahvatio Indiju usmrtio je 36 osoba od kojih je najviše siromašnih radnika, objavila je u srijedu državna služba za nepogode upozoravajući da su rekordne temperature zabilježene u više indijskih saveznih država nego prethodnih godina. Glavni grad Indije, Delhi, zabilježio je temperaturu od 48 Celzijevih stupnjeva što je najviša ikada izmjerena temperatura u tom gradu dok je u Churuu, gradu u sjeverozapadnoj državi Rajasthan, temperatura dosegnula čak 51 stupanj.

“Ovo je najgori toplinski udar ikada. Tijekom 2015. toplinski val je bio zabilježen u devet zemalja, a sada se procjenjuje na njih 23”, rekao je Anup Kumar Srivastava, stručnjak za suše i toplinske udare pri državnoj službi za nepogode (NDMA).

PREMAŠENA I NAJGORA PREDVIĐANJA UN-a: ‘Zemlju će opustošiti nepodnošljivi toplinski udari, oluje i požari’

Temperature iznad 45 stupnjeva

“Potvrdili smo 36 smrti od kojih najviše među slabo plaćenim radnicima koji dolaze iz ruralnih područja u gradove u potrazi za poslom i boljim životom”, rekao je Srivastava za Reuters. U Indiji za vrijeme ljetnih mjeseci obično vlada nestašica vode, no ove godine je situacije osobito zabrinjavajuća u zapadnim i južnim državama u kojima 2018. nije bilo mnogo oborina za vrijeme sezone monsunskih kiša. NDMA je predviđala da će toplinski udar pogoditi Indiju sredinom ožujka no vrijeme je postalo ekstremno sredinom svibnja te se očekuje da će ono trajati do sredine lipnja.

Sve više gradova se suočava s vrućinama u odnosu na protekle godine i zabilježenim temperaturama iznad 45 stupnjeva, rekao je Srivastava. Iako je u Indiji bilo preko 2000 smrti zbog toplinskog udara tijekom 2015., broj smrtnih slučajeva se smanjio u naredne tri godine jer je su se kampanje kojima se podiže svijest u javnosti proširile na više država, rekao je službenik NDMA. “Željeli smo smanjiti broj umrlih na jednoznamenkastu brojku ove godine”, dodao je Srivastava. “Mnogi političari su bili zaokupljeni izborima što je i utjecalo na nadzor kampanja za podizanje svijesti”.

Indijski državni izbori održali su se od 11. travnja do 19. svibnja.

PALO JE 30 REKORDA: Australija proživjela najtopliji mjesec otkako postoje mjerenja, SAD se već 20 godina nije ovako smrzavao