REKONSTRUKCIJA NAJVEĆE POTRAGE NA BALKANU: Monstrum je djevojčicu oteo kod škole, pa lutao napuštenim kućama i ostavljao tragove

Djevojčica Monika (12) je pronađena, a zloglasni pedofil je još u bijegu

Potraga za pedofilom Ninoslavom Jovanovićem u Srbiji se nastavlja, dok je potraga za djevojčicom Monikom Karimanović (12) iz Suvog Dola koju je Jovanović oteo 20. prosinca na putu do škole završila. Policija ju je pronašla u svjesnom stanju i neozlijeđenu u vikendici u selu Pajsač. Ovaj monstrum, poznat pod nadimkom Malčanski berberin izazvao je veliku dramu u Srbiji te je glavni akter jedne od najvećih potraga na Balkanu. Svoj nadimak je dobio zbog toga što je žrtve prije silovanja šišao na kratko.

Srpski mediji pišu kako trenutno traje velika potraga za Jovanovićem te kako je opkoljen. Policija navodno zna gdje se kreće te ga intenzivno traži.

Poslije policijskog obavještenja mještanima Pasjače da provjere kuće i vikendice te prijave ako primijete nešto sumnjivo, jedan od mještana posumnjao je da mu je netko provalio u kuću, a kada je otišao do vikendice vidio je muškarca kako bježi. O tome je obavijestio policiju pa je djevojčica pronađena u kući te je Hitnom pomoći prevezena u nišku bolnicu. Iako je manijak još u bijegu, očekuje se da će biti lociran i uhvaćen, piše Blic.

Mjesecima pripremao otmicu

Berberin iz Malče otmicu je pripremao mjesecima te je Moniku oteo prije devet dana u naselju Brzi Brod dok je ona išla u školu. Ono što još nije jasno jest je li pedofil Moniku planirao oteti još prije nekoliko mjeseci ili je ona pak njegova slučajna žrtva. Monstrum je bio uvijek jedan korak ispred policije jer se prva dva dana nakon djevojčičina nestanka nije znalo da je upravo Jovanović povezan s tim. Gotovo tri dana nakon što se Moniki izgubio trag, pronađeni su prvi tragovi koji su ukazivali na to da Jovanović ima veze s nestankom djevojčice, piše Blic.

Otkriveno je da Ninoslava Jovanovića nitko danima nije vidio, a automobil koji je ukraden njegovoj sestri pronađen je u selu Malča odakle je pedofil rodom. Inače, Jovanovićev nestanak prijavili su njegovi roditelji. U automobilu njegove sestre policija je pronašla berberinove otiske i djevojčičinu kosu što je pokazalo da je on umješan u Monikin nestanak. Brzo nakon toga pronađen je Monikin ruksak koji je na dan nestanka nosila.

U jednom selu zatražio vode od mještanina

Kasnije istog dana otkriveno je da je berberin s djevojčicom bio u selu Svrljiški Miljkovac gdje je od jednog mještanina zatražio bocu vode i lagao da mu se pokvario kamion. Mještanin tada nije imao pojma da ispred njega stoji opasni pedofil. Tada je Monika bila s njim, a svjedok je ispričao da je djevojčica stajala desetak metara dalje i šutjela.

Istovremeno, policija je medijima poslala fotografiju Malčanskog berberina i pozvala i medije i građane u pomoć u potrazi. Poslije toga javili su se svjedoci koji su prethodnih dana viđali skupa monstruma i djevojčicu. Jedan od prvih tragova bio je da su otmičar i djevojčica viđeni dok su hodali duž pruge od Malče prema Knjaževcu.

Uključenje vojske i dobrovoljaca

Poslije informacija o tome da berberin i Monika idu u smjeru Knjaževca, lov na pedofila odmah je usmjeren u sva sela oko Knjaževca gdje je policija pretresla sve napuštene kuće, štale, šupe, groblja i veoma nepristupačne šume i terene. Skoro svakog dana pronađen je po jedan novi trag koji je pokazivao da se otmičar uporno kreće te mijenja lokacije. Svjedočanstva onih koji su ih vidjeli dali su svima nadu da je Monika živa.

Po svim selima, od Knjaževca do Zaječara policija je tražila i slijedila svaki trag koji je mogao dovesti do pedofila i djevojčice. U potragu se uključila i Agencija za sigurnost Srbije (BIA), vojska, no i brojni dobrovoljci koji su pomagali policajcima na terenu. Na ulici su tada pronađene ženske gaćice, salama i majica te nije bilo dvojbe da je to sve ispalo Malčanskom berberinu. No, opsežna potraga nije bila uzaludna jer je djevojčica naposljetku nađena živa.

Monstrum je pobjegao, ali stotine policajaca za njim još traga, a na teren su izašli i psi tragači i hekopteri koji će sigurno berberinu stati na kraj jer on bježi pješke. Neslužbene informacije kažu da je Monika ispričala policajcima što joj je posljednje berberin rekao, a to je da im nikada u ruke neće živ pasti. Spomenula je i da nosi ogromni nož.

