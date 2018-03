REGIJA NA NOGAMA ZBOG OBUKE DJEČAKA U BIH: ‘Sumnjam u njihove časne namjere, posebno što to organiziraju tipovi poput Nasera Orića’

Sigurnosne agencije već su poduzele određene aktivnosti.

Na YouTubeu je objavljen dvadesetominutni video o obuci 30-ak djece većinom osnovnoškolskog uzrasta u organizaciji udruge Asker (turski vojnik) u odmaralištu na jezeru Jelen kod Tešnja. Snimka je uzburkala duhove u regiji jer neki tvrde da ondje vehabije u kampu podučavaju djecu vojnim vještinama i pitaju se zašto policija ne reagira. Za dio medija u Sarajevu radi se o redovitom treningu djece, no mediji na hrvatskom i srpskom jeziku naveli su kako sve podsjeća na vojnu obuku uz vjersku islamsku indoktrinaciju.

HRVATE U BIH UZNEMIRIO VIDEO: ‘Vehabisti u kampu obučavaju djecu vojnim vještinama, zašto policija ne reagira?’

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić tvrdi da su sigurnosne službe ozbiljno pristupile ovoj priči. “Obećajem da ako bude bilo što izvan zakona proslijedit ćemo Tužiteljstvu. Prve informacije su meni indikativne, ja sumnjam u časne namjere te udruge. Ne sumnjam u djecu, ona samo mogu biti zloupotrebljena. Sumnjam zato što se na čelu tih organizacija nalaze lica iz krim-miljea. Naser Orić je jedna od tih sumnjivih osoba”, tvrdi Mektić, a prenosi N1.



Sigurnosne službe već reagirale

Sigurnosne agencije već su poduzele određene aktivnosti. “Državna agencija za istrage i zaštitu raspolaže određenim operativnim saznanjima o udruzi ‘Asker’ na osnovu kojih se provode određene aktivnosti, te u ovom trenutku nismo u mogućnosti dostaviti više informacija”, priopćili su iz SIPA-e.

Enver Hebibović, predsjednik udruge ‘Asker’, dobio je poziv na razgovor u policiji koji će se održati u petak, a i dalje poručuje da u objavljenim snimkama nema ništa sporno. “Iz ovih snimaka se vidi da nema vojne vježbe, nema oružja, puzanja, nema ništa. Na snimcima se vidi ono što mi želimo, to je naša snimka, naših aktivnosti kojih se ne stidimo i koji su u skladu sa zakonima ove države. Mi imamo pravo da na ovaj način izvedemo djecu i članove našeg kluba na teritoriju BiH”, kaže Enver Hebibović, predsjednik udruge Asker.

‘Nije ovo dječja igra’

Sigurnosni stručnjaci su podijeljeni. Oni iz Republike Srpske uvjereni su da se ovdje ne radi samo o dječjoj igri. “Radi se o dijelovima vojne obuke i to smo vidjeli na videozapisu i ono što je zanimljivo, radi se o djeci i oni se ne igraju loptom nego se pripremaju da budu askeri, što znači vojnici i to je zabrinjavajuće. Osobito se to odnosi na osobe koje ih uče tim vještinama”, tvrdi Predrag Ćeranić, dekan Fakulteta sigurnosnih znanosti iz Banje Luke.

S druge strane, sigurnjaci iz Federacije BiH o ovoj snimci govore u potpuno drugom kontekstu. Sve ovo, tvrde, nije prijetnja za sigurnost, ali ne treba precijeniti situaciju.

“Askeri su povoljni za manipulaciju zato što ti ljudi shodno svojim vjerskim uvjerenjima, vanjskim izgledom izgledaju drugačije od drugih muslimana u BiH. To je smiješno, svatko tko je pogledao video vidjet će da je riječ o dezinformacijama. Po onome što je prikazano ne može se govoriti o vojnom kampu, radi se o klasičnom trenigu”, ističe Armin Kržalić iz Centra za sigurnosne studije.