REČENO IM JE DA SU POBIJEDILI VIRUS, A I PRVI SU DOBILI CJEPIVO: Nacija se vratila u ‘normalno’, samo je jedan čovjek ostao u izolaciji – Putin

Kada je ljetos objavljeno da je Rusija prva u svijetu registrirala cjepivo protiv koronavirusa, činilo se da su Rusi zadali konačni udarac pandemiji. Ubrzo su mnoge obitelji krenule k crnomorskim odmaralištima, ljudi se vratili na radna mjesta, a početkom rujna učenici i studenti u škole i na fakultete… Jedino je Putin ostao u samoizolaciji

Pripadnici ruske Federalne zaštitne službe točno su znali što trebaju kada su prošloga proljeća došli u tvrtku Olge Izranove. Trebali su pokretne tunele za dezinfekciju u kojima se raspršuju dezinfekcijska sredstva koja uništavaju viruse.

“Rekli su da tunel treba napraviti što je brže moguće”, prisjeća se Izranova, vlasnica tvrtke koja izrađuje dezinfekcijske tunele.

Ona priznaje da je učinkovitost tih uređaja ograničena kada je u pitanju koronavirus, ali za osobu za koju su pripadnici tajne službe od nje naručili takav tunel bilo je važno da djeluje, bez obzira koliko. Naime, Federalna zaštitna služba dobila je zadatak da se oko predsjednika Rusije Vladimira Putina stvori svojevrsni “korona free” balon koji daleko nadmašuje zaštitne mjere kakve su poduzete za druge svjetske državnike, piše New York Times.

Dozvolio povratak u normalu, ali nije izašao iz svoje čahure

Ruski novinari koji prate predsjednika Putina nisu ga imali priliku vidjeti uživo u zatvorenom prostoru još od od ožujka. Osobe koje se susreću s njim licem u lice obično moraju najprije provesti čak dva tjedna u karanteni. Putin za to vrijeme održava redovite sastanke s najbližim suradnicima putem videoveze iz svoje radne sobe u rezidenciji izvan Moskve. Tamo se nalazi i tunel za dezinfekciju koji je izradila tvrtka gospođe Izranove.

Tijekom dosadašnje pandemije koronavirusa, Putinova Rusija držala se bitno drugačije od, primjerice, SAD-a i Brazila, dviju velikih država čiji su lideri umanjivali razmjere pandemije pa se suočili s njenim nekontroliranim širenjem. Dok su Donald Trump i brazilski predsjednik Jair Bolsonaro nastojali javno opravdavati svoje postupke, Putin se povukao u čahuru socijalne distance, istodobno dopustivši da se život u Rusiji vrati u normalno stanje.

No, zbog toga cijeloj Rusiji sada opasno prijeti drugi val pandemije. U Moskvi su cijelog ljeta barovi i restorani bili krcati, a na ulicama je bilo malo ljudi s maskama. To je rezultiralo time da se broj dnevnih slučajeva zaraze utrostručio u posljednja dva tjedna.

Tko se želi sastati s Putinom, najprije mora dva tjedna u karantenu

Kada je Rusija ukinula i posljednju mjeru iz proljetnog “lockdowna” Putin se pojavljivao na ceremonijama koje su izgledale kao da su namještene kako bi odavale dojam normalnosti. Ljetos u lipnju, deseci veterana iz Drugog svjetskog rata pridružili su se Putinu u svečanoj loži na moskovskom Crvenom trgu gledajući vojnu paradu povodom 75. godišnjice pobjede Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom. No, prije nego što im je dozvoljeno da mu se uopće približe na udaljenost na kojoj će praktički udisati isti zrak, veterani su morali provesti dva tjedna u karanteni u jednom udaljenom lječilištu.

“Išli smo u šetnju, dosađivali se, sjedili na klupama i udisali svježi zrak”, izjavio je Lev Litvinov, stogodišnji veteran Drugog svjetskog rata.

No Litvinov ipak nije stigao do Crvenog trga jer mu je nakon dva tjedna karantene pozlilo prilikom šetnje jednim seoskim puteljkom. Umjesto da ode na paradu i pridruži se Putinu, zadržan je još tjedna dana u lječilištu.

“Najvažnije nam je zdravlje ratnih veterana”, izjavio je tim povodom Putinov glasnogovornik Dmitrij Peskov.

Bombastična objava pobjede nad koronavirusom

S druge strane, ruske su vlasti ljetos proglasile pobjedu nad koronavirusom.

“Želio bih vam čestitati na našoj najnovijoj zajedničkoj pobjedi”, poručio je Moskovljanima gradonačelnik Sergej Sobjanin kada su u lipnju ukinute epidemiološke mjere. Dva tjedna kasnije moskovski barovi i restorani već su bili puni.

Kritičari su potom ustvrdili da je Rusija požurila s ukidanjem mjera kako bi odobrovoljila građane uoči referenduma o ustavnim amandmanima, održanom 1. srpnja, kojim je Putinu omogućeno da ostane na čelu države do 2036. godine. A kada je u kolovozu sam Putin objavio da je Rusija prva u svijetu registrirala cjepivo protiv koronavirusa, činilo se da su Rusi zadali konačni udarac pandemiji.

Ubrzo su mnoge ruske obitelji krenule k crnomorskim odmaralištima, a ljudi se vratili na radna mjesta. Početkom rujna, učenici i studenti vratili su se u škole i na fakultete, a jedino je Putin ostao u samoizolaciji. Nastavio je održavati većinu sastanaka putem videoveze iz radne sobe na svom imanju Novo Ogarjovo izvan Moskve.

Radi čaja s Putinom spremni i na dvotjednu izolaciju

Ta rezidencija je, baš kao i Kremlj, opremljena tunelom za dezinfekciju koji je izradila tvrtka za industrijsko čišćenje gospođe Izranove. Ondje je u kolovozu Putin primio jednog novinara državne televizije koji ga je intervjuirao. To je, inače, bila iznimka budući da od ožujka do ruskog predsjednika nisu mogli doći novinari koji inače izvještavaju iz Kremlja.

“Posve sigurno znam da niti jedan novinar iz tiskanih medija, uključujući mene, nije uživo vidio predsjednika otkako je počela pandemija koronavirusa”, kazao je za New York Times Andrej Kolesnikov, novinar dnevnika Kommersant koji iz Kremlja izvještava još od 2002. godine.

Kolesnikov kaže kako shvaća da guverneri, čelnici državnih poduzeća i drugi visoki dužnosnici imaju na raspolaganju izbor: održati sastanak s Putinom putem videoveze ili provesti dva tjedna u karanteni kako bi ga osobno susreli.

“Budući da mu nedostaje stvarna interakcija s ljudima, vjerojatno poslije toga imaju priliku i popiti čaj s njim. Mislim da oni u toj situaciji biraju karantenu”, kaže Kolesnikov.

Sa 67 godina Putin je ‘rizičan’, ali je i paranoičan

Takva prekomjerna briga za Putina nije samo zbog njegove dobi – sa 67 godina on je u rizičnoj skupini – već i zbog onoga što kritičari nazivaju paranojom tipičnom za špijunsku profesiju iz koje je on potekao. Vidjelo se to još u ljeto 2019. na summitu G20 u Japanu gdje je jedini pio iz svoje vlastite čaše, dok su drugi državnici pijuckali vino iz čaša u kojima im je ono bilo posluženo.

Prema web-stranici Kremlja, samo jedna osoba se, od travnja naovamo, više puta susrela uživo s Putinom. To je Igor Sečin, koji je, kao i Putin, bivši časnik KGB-a, a sada je na čelu državne naftne kompanije Rosnjeft. On se s Putinom sastajao u svibnju i kolovozu. A prije nego što će se sastati s Putinom, tridesetak predstavnika jedne ruske tvrtke za nuklearne projekte poslani su prošloga mjeseca u karantenu u dva lječilišta na Krimu.

“Neki ljudi idu u karantenu na dva tjedna, neki na nekoliko dana, a neki se sastaju s predsjednikom i bez karantene”, kratko je kazao glasnogovornik Peskov novinarima.

Peskov je ovoga tjedna nagovijestio da će Putin nastaviti s putovanjima u inozemstvo, na kojima nije bio još od siječnja, nakon što primi cjepivo protiv Covida-19. No, pritom je sugerirao kako Putin nije bio spreman za cijepljenje bez obzira na sve bombastične objave državnih medija oko ruskog cjepiva.

“Prirodno je da su, kada je riječ o šefu države, na snazi ​​posebne mjere predostrožnosti”, kazao je Peskov.

