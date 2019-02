REAKCIJE NA TAJANIJEVU IZJAVU I POKUŠAJ ISPRIKE SE NE STIŠAVAJU: Hoće li hrvatski i slovenski zastupnici tražiti njegovu ostavku?

Hrvatski i slovenski europarlamentarci nisu prihvatili objašnjenje predsjednika Europskog parlamenta Antonija Tajanija kako je njegov istup u Basovizzi u kojem je spomenuo “talijansku Istru i Dalmaciju” krivo shvaćen

Objašnjenje predsjednika Europskog parlamenta Antonija Tajanija kako je njegov istup u Basovizzi u kojem je spomenuo “talijansku Istru i Dalmaciju” krivo shvaćen, hrvatski i slovenski europarlamentarci nisu prihvatili te najavljuju kako će od Tajanija tražiti da povuče izjavu, a spomenuli su i mogućnost traženja njegove ostavke tek nešto više od tri mjeseca pred europske izbore.

Hrvatski europarlamentarci razmatraju mogućnost zajedničke reakcije na Tajanijev istup, a dogovor bi trebali postići nakon sastanka kluba zastupnika Europske pučke stranke u utorak navečer, u kojoj je petero hrvatskih europarlamentaraca i sam predsjednik Europskog parlamenta.

TAJANI SE OBRATIO HRVATSKIM NOVINARIMA: ‘Ovo je sve samo nesporazum, prisjećao sam se naših mrtvih’

PREDSJEDNICA PISALA TAJANIJU: ‘Vaša me izjava i osobno pogodila jer sam iz kraja koji je bio pod fašističkom okupacijom’

Vrlo mlaka isprika

Voditeljica HDZ-ove skupine eurozastupnika u EPP-u Dubravka Šuica je hrvatskim novinarima u Strasbourgu izjavila kako je riječ o “potpuno neprihvatljivoj” i “skandaloznoj izjavi” predsjednika Europskog parlamenta. Tajanijevu je ispriku ocijenila “vrlo mlakom” te najavila da će na sastanku njihove zastupničke skupine, zajedno sa slovenskim zastupnicima, tražiti da Tajani povuče izjavu.

Šuica je ocijenila i kako je Tajanijev istup uoči izbora naštetio Europskoj uniji i kredibilitetu Europskog parlamenta.

“Ako je Tajani svoju izjavu koristio u svoje predizborne svrhe ne bih željela da je mi hrvatski zastupnici koristimo u naše predizborne svrhe već trebamo biti razboriti”, upozorila je.

Širenje antieuropskog ozračja

I hrvatska europarlamentarka Marijana Petir (EPP) očekuje da Tajani povuče izjavu, koju je nazvala “revizionističkom”, te ocjenjuje da je narušila odnose dvije zemlje i “doprinijela širenju antieuropskog ozračja”.

“Sada je prvi korak da se inzistira na povlačenju izjave”, a potom na možebitnoj ostavci, rekla je Petir.

Bacanje prašine u oči

Ruža Tomašić (HKS/ECR) u izjavi za hrvatske novinare odbacila je Tajanijevo objašnjenje kako je njegov govor krivo protumačen i podsjetila kako je Tajani po profesiji novinar te “dobro poznaju težinu takvih riječi”.

“Gospodin Tajani je bio novinar tako da dobro zna koliko su riječi teške i kakav imaju utjecaj. On je točno mislio što je rekao i znao je gdje će to reći. Dakle, ono nije isprika nego samo bacanje prašine u oči”, rekla je Tomašić i ocijenila kako Tajanijev istup treba gledati u kontekstu skorih izbora, odnosno da se on “okreće izborima u Italiji”.

“Tražimo doista ispriku i da povuče svoje riječi”, rekla je. Tajanijev opoziv nije ocijenila izglednim a traženje njegove ostavke “politikantstvom”. Tomašić je ponovila kako je njoj mnogo važnija njegova isprika i da povuče svoje riječi i dodala da ju on “kao predsjednik Europskog parlamenta više ne zanima”.

Neozbiljna isprika

Biljana Borzan (SDP/S&D) je rekla kako su riječi “Živjela talijanska Istra i talijanska Dalmacija” “krajnje jasne i nedvosmislene”.

Isprika u kojoj Tajani govori kako mu je žao ali ne povlači te riječi se “ne može shvatiti ozbiljno te zahtijeva daljnje akcije prema njemu”.

“Nemam apsolutno nikakav problem tražiti njegovu ostavku” i nastavila kako smatra da treba vrlo oštro nastupiti “kako više nikada gospodinu Tajaniju ili bilo kome drugome ne bi palo na pamet da daje slične izjave kako o Hrvatskoj, tako prema nekoj drugoj zemlji”. Bez obzira hoće li parlament glasati za njegov opoziv potrebno je jasno pokazati politički stav, dodala je Borzan.

Od Tajanija će tražiti ostavku

Slovenska europarlamentarka Tanja Fajon (S&D) za hrvatske je novinare rekla kako je Tajanijeva izjava “neprihvatljiva” a isprika u kojoj kaže da je pogrešno protumačen “nešto strašno”. Najavila je kako će od Tajanija zatražiti da da ostavku. Od više talijanskih čelnika, a sada i od Tajanija, čuo se posljednjih godina “jezik revidiranja povijesti koji, s jedne strane, promovira i fašizam”, rekla je.

Tajanijeve su izjave izrečene u kontekstu predizborne kampanje i nisu samo “nedopustiv ” politički istup nego su gore od “govora prijetnje”, ocijenila je Fajon.

Fajon je rekla kako očekuje i od Europske komisije i Vijeća da zauzmu stav spram Tajanijevog istupa.

Slovenska je zastupnica skeptična spram mogućnosti da Tajani povuče izjave, odnosno da ga se na to primora glasovanjem u parlamentu, ali je najavila kako će pritisak onda postati još snažniji.