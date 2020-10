REAKCIJE IZ CIJELOG SVIJETA NA VIJEST O ZARAŽENOM TRUMPU I MELANIJI: Padaju dionice na burzama, Rusi kažu da će se Putin cijepiti

Brojni lideri zemalja diljem svijeta putem Twittera šalju poruke podrške Donaldu Trumpu i supruzi Melaniji, nakon što su otkrili da su pozitivni na koronavirus

Nakon što je Donald Trump na Twitteru objavio kako su on i njegova supruga Melanija pozitivni na koronavirus, ne prestaju stizati poruke podrške lidera zemalja diljem svijeta. Među prvima koji su američkom predsjedničkom paru poželjeli brz oporavak bio je i britanski premijer Boris Johnson koji je i sam prebolio zarazu koronavirusom u travnju.

My best wishes to President Trump and the First Lady. Hope they both have a speedy recovery from coronavirus. — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 2, 2020

Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel poručio je kako je COVID-19 “bitka s kojom se moramo nastaviti boriti”.

Wishing @realDonaldTrump and @FLOTUS a speedy recovery. #COVIDー19 is a battle we all continue to fight. Everyday. No matter where we live. https://t.co/w5WH1pgvpB — Charles Michel (@eucopresident) October 2, 2020

Tajvanski ministar vanjskih poslova Trumpu je putem Twittera poslao najbolje želje “tajvanskog naroda”.

Our best wishes to @realDonaldTrump & @FLOTUS for a speedy recovery & return to full health. The government & people of Taiwan stand with the U.S. at this testing time. https://t.co/wrSyXB4uGj — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) October 2, 2020

Sličnu poruku je poslao i izraelski premijer Benjamin Netanyahu.

Like millions of Israelis, Sara and I are thinking of President Donald Trump and First Lady Melania Trump and wish our friends a full and speedy recovery. https://t.co/sNrl0yHXrA — PM of Israel (@IsraeliPM) October 2, 2020

Brz oporavak zaželio im je i pakistanski premijer Imran Khan.

Wishing President Trump and First Lady Melania Trump speedy recovery from COVID-19. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) October 2, 2020

VIRUS JE TRUMPU UGROZIO KAMPANJU, ALI I ŽIVOT: Ima 74 godine i gojazan je; U najrizičnijoj skupini je koja može razviti ozbiljne simptome

Putin će se cijepiti

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov na videokonferenciji za novinare također je poželio Trumpu brz oporavak te dodao kako se Vladimir Putin planira cijepiti te da će Kremlj izvijestiti kada se to dogodi.

“Siguran sam da će vam vitalnost, dobra volja i optimizam koji su vam svojstveni pomoći da se nosite s tim opasnim virusom”, poručio je Trumpu ruski predsjednik.

REČENO IM JE DA SU POBIJEDILI VIRUS, A I PRVI SU DOBILI CJEPIVO: Nacija se vratila u ‘normalno’, samo je jedan čovjek ostao u izolaciji – Putin

Potpora najbližih

Poruke podrške Donaldu i Melaniji stižu i od najbližih suradnika. Tako je potpredsjednik Mike Pence poručio kako njegova supruga Karen i on šalju ljubav i molitve svojim dragim prijateljima. “Pridružujemo se milijunima širom Amerike koji mole za njihov pun i brz oporavak. Neka Bog blagoslovi predsjednika Trumpa i našu divnu prvu damu Melaniju”.

Karen and I send our love and prayers to our dear friends President @realDonaldTrump and @FLOTUS Melania Trump. We join millions across America praying for their full and swift recovery. God bless you President Trump & our wonderful First Lady Melania. — Mike Pence (@Mike_Pence) October 2, 2020

Na Twitteru se oglasila i sama Melanija: “Baš kao i mnogi Amerikanci ove godine, predsjednik SAD-a i ja smo u karanteni kod kuće nakon pozitivnog testa na covid-19. Osjećamo se dobro i odgodili smo sve predviđene obaveze. Ostanite sigurni, proći ćemo kroz ovo zajedno”, napisala je.

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together. — Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020

KAKO SU AMERIČKI PREDSJEDNIK I PRVA DAMA ‘POKUPILI’ VIRUS? Trump je imao gust raspored putovanja, a on nikad ne nosi masku…

Javio se i WHO

Iako je Trump često kritizirao Svjetsku zdravstvenu organizaciju u borbi protiv koronavirusa, pa čak i povukao američko financiranje, njen čelnik Tedros Adhanom Ghebreyesus poželio je njemu i Melaniji “potpun i brz oporavak”.

My best wishes to President @realDonaldTrump and @FLOTUS for a full and speedy recovery. https://t.co/6OUZT20huK — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 2, 2020

Pad na burzama

Na europskim su burzama u petak ujutro cijene dionica pale, kao i američki terminski indeksi, nakon vijesti da je predsjednik SAD-a Donald Trump zaražen koronavirusom i da je u karanteni. BBC javlja kako će vodeći burzovni indeksi pasti za 1,5 posto, a cijene dionica su pale i na azijskim burzama.

ZNANSTVENICI DOKAZALI: Donald Trump je najveći pokretač dezinformacija o Covidu-19

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.