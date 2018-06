RAZVALJEN NA LSD-u POLICAJCIMA PRIUŠTIO TOTALNU NOĆNU MORU: ‘Mislio sam da igram GTA’

Mladić se branio rekavši kako je u vrijeme incidenta halucinirao jer je konzumirao psihodeličnu drogu LSD

Muškarac iz Oregona ukrao je automobil policiji pred očima te se dao u filmski bijeg kojeg se ne bi posramili niti kreatori igre koja ga je očito inspirirala na takvo nedjelo.

Ukrao automobil naočigled policajaca

Dok su policajci čekali da vučna služba odvede automobil kojeg su oduzeli čovjeku koji ga je vozio pod utjecajem alkohola, 23-godišnji Andrew Clark vidio je to kao sjajnu priliku. Navodno je došetao do policajca, izjavio kako će ukrasti auto te potom to i učinio, koristeći ključeve koji su ostali u vozilu.

Jedva su ga uhvatili

Stisnuo je gas i jurio ulicama Oregona, vozeći u krivom smjeru, rušeći ograde i rampe. Nakon nekoliko neuspjelih pokušaja, policijska patroa uspjela je okrznuti vozilo te navelo Clarka da konačno stane. On je pak pokušao udariti u policijski auto te je zatim pobjegao. Ubrzo ga je policija uhitila dok je pokušavao ukrasti drugi automobil.

Optužen je za vožnju pod utjecajem, krađu automobila i bezobzirno ugrožavanje tuđih života. Mladić se branio rekavši kako je u vrijeme incidenta halucinirao jer je konzumirao psihodeličnu drogu LSD.