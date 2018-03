U još jednom primjeru izbornih nepravilnosti vidi se kako časne sestre glasuju, dok njihova nadzornica svakoj pojedinačno provjerava listić kako bi osigurala da su sve glasovale za Putina.

Pojavila se šokantna snimka na kojoj se navodno vidi namještanje glasova na izborima u Rusiji, na kojima je Vladimir Putin odnio pobjedu sa 75 posto glasova, javlja Daily Mail.

Snimke pokazuju ubacivanje unaprijed popunjenih glasačkih listića u kutije

U moskovskom predgrađu Lyubertsy je u glasačke kutije ubačena hrpa već popunjenih glasačkih listića. Nedugo nakon toga, još je jedan dužnosnik ubacio hrpu listića u kutiju, a sve su snimile nadzorne kamere. Dužnosnici na izborima trebali bi osiguravati integritet izbora, no sada su uhvaćeni u prijevari. U još jednoj snimci iz Dagestana također se vidi kako jedan muškarac popunjava glasačke kutije već ispunjenim listićima dok mu jedna žena pritom čuva stražu, a za to je vrijeme glasačko mjesto bilo prazno.

U istoj je regiji snimljen sličan slučaj: jedna je skupina ljudi stvorila pomutnju kako bi promatračima blokirala pogled, a za to je vrijeme jedan muškarac napunio glasačku kutiju prethodno ispunjenim listićima. U još jednom primjeru izbornih nepravilnosti vidi se kako časne sestre glasuju, dok njihova nadzornica svakoj pojedinačno provjerava listić kako bi osigurala da su sve glasovale za Putina. Snimke su objavljene nakon što je središnja izborna komisija priopćila da je Putin pobijedio sa 75,9 posto glasova nakon što je prebrojena većina glasačkih listića. Putin je rekao da je ta pobjeda prepoznavanje njegova rada i vodstva tijekom proteklih godina.

Putin će na vlasti biti do 2024.

Pred 30.000 okupljenih na Crvenom trgu u Moskvi rekao je da Rusiju čeka velika budućnost ako svi ostanu ujedinjeni. ‘Mislite na budućnost naše velike domovine’, rekao je. Prije odlaska s pozornice i pljeska, poveo je okupljene da skandiraju ‘Rusija, Rusija’. Na pitanje o tome hoće li se kandidirati i na izborima 2024. odgovorio je smijehom. ‘Izračunajmo. Mislite li da ću biti na vlasti i kad budem imao sto godina?’, upitao je novinara koji mu je postavio pitanje o kandidaturi za šest godina. Njegovi glasnogovornici kažu da se radi o nevjerojatnoj pobjedi, a dodaju da postotak govori sam za sebe.

‘To je mandat koji je Putinu potreban za buduće odluke, a ima ih puno’, rekao je njegov glasnogovornik. Izlazne ankete su na drugo mjesto smjestile kandidata Komunističke stranke, Pavela Grudinina s 11,2 posto glasova. Vladimir Zhirinovsky, čelnik nacionalističke Liberalne Demokratske stranke, dobio je 6,7 posto glasova, a TV lice Ksenia Sobchak imala je 2,5 posto. Ukupna izlaznost bila je nešto veća od 60 posto. Poziv na bojkot opozicijskog vođe Alexeija Navalnyja nije uspio. Putinu će pobjeda osigurati vrijeme u predsjedničkom uredu do 2024., kada će on imati 71 godinu. To znači da će vladati sve zajedno gotovo četvrt stoljeća, a dulje je vladao jedino sovjetski diktator Josef Staljin.