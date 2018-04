RAZOTKRIVEN PRAVI RATNI PLAN AMERIČKOG PREDSJEDNIKA? ‘Sirija je samo predstava, Trump na nišanu drži jednu drugu državu’

‘Prije svega bi Iran trebao biti spreman, jer je on i iz drugih razloga na nišanu SAD-a. One snage koje u Siriji podržava Iran, vjerojatno će biti bombardirane. SAD bi mogle presjeći i zračni most tih trupa koji se dijelom proteže i nad iračkim zračnim prostorom.’

Nakon navodnog napada nervnim plinom u Siriji, SAD ne isključuju vojne mjere protiv Sirije i njezinih saveznika.

Iran bi trebao biti spremna, a intervencije protiv Rusije bit će minimalne

Stručnjak za SAD Josef Braml iz Njemačkog društva za vanjsku politiku i autor knjige „Trumpova Amerika – na račun slobode“, smatra da se tu zapravo radi o nečemu sasvim drugom. U intervjuu za Deutsche Welle je rekao da smatra da će SAD izvesti zračne napade protiv Sirije, ali da za razliku od onoga prije godinu dana, kada su SAD također napale Siriju nakon upotrebe kemijskog oružja, to neće biti samo simbolično. Tada je Trump htio pokazati da nije ruska marioneta. Istovremeno nije htio previše žuriti i zato je prethodno obavijestio Rusiju. A oni su upozorili Siriju. Ovaj put neće biti takvih prethodnih informacija, smatra Braml. Prema njegovom mišljenju, Trumpove prijetnje da će saveznici sirijske vlade platiti visoku cijenu, prvenstveno se odnose na Iran.

‘Prije svega bi Iran trebao biti spreman, jer je on i iz drugih razloga na nišanu SAD-a. One snage koje u Siriji podržava Iran, vjerojatno će biti bombardirane. SAD bi mogle presijeći i zračni most tih trupa koji se dijelom proteže i nad iračkim zračnim prostorom. S druge strane, Braml smatra da će intervencije protiv Rusije, koja podržava Assada, biti minimalne. Kako je rekao američki predsjednik, kada je riječ o Rusiji, puno je manje vojnih opcija i služeći se ekonomskim sankcijama, učinit će taman toliko da ne dospije pod veći unutarnjepolitički pritisak. Kao razlog za to, Braml vidi činjenicu da u SAD-u specijalni tužilac Robert Mueller i dalje vodi istragu protiv Trumpa.



‘Sirija je samo sporedno ratište u sukobu s Iranom’

‘Mislim da je Sirija za SAD zaista samo sporedno ratište u sukobu s Iranom. Sada predstoji istupanje iz nuklearnog sporazuma u svibnju i onda će se sukob zaoštriti. Miješanje Irana u Siriji bi moglo poslužiti kao moralno i geostrateško opravdanje za njihov postupak. Ne smijemo zaboraviti ni da je Trump nedavno kritičara Irana Johna Boltona postavio za sajvetnika za nacionalnu sigurnost. Ja to vrlo ozbiljno shvaćam’, kaže Braml za Deutsche Welle. Braml smatra da će mjere odmazde za napade kemijskim oružjem biti samo zračni napadi i da Trump ne odustaje od ideje povlačenja američkih vojnika iz Sirije.

‘Što situacija na domaćem političkom frontu bude neugodnije za Trumpa, tim veći će biti rizik od rata protiv Irana. Ne smijemo zaboraviti da su u studenom izbori za Kongres. Najgori scenarij za Trumpa bi bio da izgubi oba doma Kongresa. U tom slučaju bi mu rat protiv vanjskog neprijatelja pomogao da se domogne nekog nadstranačkog konsenzusa. Ako bi postojala prijetnja za nacionalnu sigurnosti, birači u SAD-u bi se mogli u jeku okupljanja pod zastavom odreći mogućnosti kontrole vlasti koju omogućavaju izbori za Kongres. Tako je bilo i kod Georgea Busha mlađeg nakon terorističkih napada od 11. rujna 2001.’, rekao je Braml.