RAZORNE PROMJENE: Tope se ledenjaci, a okoliš se mijenja. Dramatični događaji iz Kanade najbolje pokazuju što se može dogoditi svugdje

Masivni ledenjaci na kanadskom teritoriju Yukon smanjuju se brže nego što je očekivano, donoseći pritom dramatične promjene

Kanadski znanstvenici upozorili su da se zahvaljujući zatopljenju masivni ledenjaci na kanadskom teritoriju Yukon smanjuju brže nego što je to bilo očekivano. To donosi dramatične promjene u regiji, piše The Guardian.

Istraživači se nadaju da bi veća svijest o nestajanju ledenih polja mogla pomoći javnosti da shvati koliko se brzim tempom mijenja klima. Stopa zagrijavanja na sjeveru je dvostruko veća nego prosječan porast globalne temperature, zaključila je Američka nacionalna uprava za oceane i atmosferu u svom godišnjem izvještaju Arctic Report Card, koja smatra da je zatopljene “bez presedana”.

Žarišna točka zatopljavanja

“Regija je jedna od žarišnih točaka zatopljavanja, što je nešto što smo shvatili posljednjih 15 godina”, rekao je David Hik sa Sveučilišta Simon Fraser, nadodavši da je veličina promjena dramatična.

U nedavnom izvješću, Kanadski alpski klub otkrio je ovog ljeta da planine Saint Elias, koje prolaze kroz Britansku Kolumbiju, Yukon i Aljasku, gube led brže nego ostatak zemlje.

Dolazi do potpune reorganizacije okoliša

Prethodno istraživanje pokazalo je da je to područje između 1957. i 2007. godine izgubilo 22% svog ledenog pokrivača, što je dovoljno za dizanje morske razine za 1,1 milimetara.

“Kada sam prvi put posjetio područje Saint Eliasa, činilo se poput vremenskog putovanja u prošlost, Ovo što sad vidimo ostavlja dojam vremenskog putovanja u budućnost. Jer kako se povlače masivni ledenjaci, tako uzrokuju potpunu reorganizaciju okoliša”, rekao je Hik.

Pomaci vodenih izvora

Ubrzavanje topljenja ledenjaka rezultiralo je velikim pomacima vodenih izvora na nižim visinama. 2016. godine otopljene vode ledenjaka pomaknule su se dosta dalje od rijeke Slims, te na taj način zaustavile dotok vode u jezero Kluane koje je pod zaštitom UNESCO-a. Od kada je skrenula, nivoi vode u jezeru su pali za više od 200 centimetara.

Prašinske oluje započele su se razbuktavati na dijelovima autoputa Aljaske, uzrokujući privremene zastoje prometa, što je rezultat suhog riječnog korita prekrivenog glečerskim muljem. Prema riječima Hika, ono što se dogodilo u jezeru Kluane preteča ono što se može očekivati na drugim mjestima.

Dramatične promjene krajolika dolaze usred predviđanja da će područje Arktika doživjeti puno brže i, moguće, razornije zagrijavanje u nadolazećim godinama.

Neobjašljiv fenomen pojačavanja zagrijavanja na višim visinama

U području Saint Eliasa istraživači su otkrili da se zagrijavanje pojačava na višim visinama. Taj fenomen za sada nisu u mogućnosti objasniti.

Prema riječima Zaca Robinsona, koautora izvješća i profesora na Sveučilištu Alberta, te vrste događaju nisu specifične samo za ledenjake u Saint Eliasu. Predviđa se da će tijekom sljedećih 50 godina nestati oko 80% ledenog pokrivača na planinama Rocky Mountains.

Nešto ranije ove godine je glavni kanadski revizor ustvrdio da ni jedan od tri sjeverna teritorija nije primjereno pripremljen za utjecaj klimatskih promjena.

Planine se nikada nisu štovale kao danas

“Nikada prije u povijesti čovječanstva planine se nisu štovale kao danas. Planine su krajolici koje ljudi obožavaju – i sa sviješću, moguće je utjecati na stvarne promjene”, rekao je Robinson.

“Kada smo već rano upozoreni, mogli bismo to upozorenje i prihvatiti”, kaže Hik.

