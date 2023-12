Potres magnitude 7,5 prema Richteru pogodio je Mindanao na Filipinima, priopćio je Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC), na dubini od 63 km, a očekuje se da će tsunami uskoro pogoditi Filipine i Japan, prenosi Reuters.

Filipinska seizmološka agencija PHIVOLCS rekla je da bi valovi tsunamija mogli pogoditi Filipine do ponoći po lokalnom vremenu i mogli bi trajati satima.

Japanska televizijska kuća NHK rekla je da se očekuje da će valovi tsunamija visoki do jednog metra doći do zapadne obale Japana malo kasnije - do 1:30 ujutro u nedjelju.

Geografski institut SAD-a procijenio je da je potres bio magnitude 7,6 i dubine od 32 km (20 milja) i rekao da se dogodio u 22:37. (1437 GMT).

"Snažan i dugo je trajao", "Potres me probudio iz sna i nastavilo se tresti kao da nema kraja. vidio sam kako mi se strop i zidovi tresu u mraku. najduži i najjači potres koji sam ikada osjetio", "Osjećao sam vrtoglavicu dok sam stajao", "Ponegdje je nestalo struje", neki su od brojnih komentara na EMSC.

"Brodovi koji su već na moru tijekom ovog razdoblja trebali bi ostati na obali u dubokim vodama do daljnjeg", rekao je Phivolcs, tražeći od ljudi koji žive u blizini obale istočnih provincija Surigao Del Sur i Davao da se "odmah evakuiraju" ili "presele dalje u unutrašnjost".

Japanska televizija NHK rekla je kako se očekuje da će valovi tsunamija do jednog metra doći do jugozapadne obale Japana oko 30 minuta kasnije - do 1:30 ujutro u nedjelju (16:30 GMT u subotu). Phivolc je rekao da očekuje značajnu štetu od samog potresa te je upozorio na naknadne potrese.

Pacifički 'vatreni prsten'

Ovaj potres se dogodio nakon što je snažan potres magnitude 7,2 pogodio regiju 17. studenog. Snimke iz tog vremena pokazuju stropove kako padaju na dva velika trgovačka centra dok su se stupovi ljuljali, prenosi Independent.

Filipini su pod udarima redovitih potresa i vulkanskih erupcija zbog svog položaja na pacifičkom "vatrenom prstenu", luku seizmičkih rasjeda oko oceana. Uzrokuje oko 100-150 potresa godišnje u regiji zbog preklapanja tektonskih ploča na konvergentnim granicama koje se nazivaju zonama subdukcije.

Mindanao je drugi po veličini otok na Filipinima i dom je za oko 26 milijuna ljudi. Davao City, treći po veličini grad na Filipinima, nalazi se na obali Mindanaoa.

