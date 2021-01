RAZORAN POTRES MAGNITUDE 6,8 POGODIO ARGENTINU: Pogledajte prve snimke trenutka užasa; Jako dugo je treslo…

Potres magnitude 6,8 pogodio je provinciju San Juan u Argentini kasno u ponedjeljak, priopćio je Njemački istraživački centar za geoznanosti GFZ (GFZ). Potres se dogodio na dubini od 10 km, priopćeno je.

EMSC je javio da se potres dogodio u 23.46 minuta po lokalnom vremenu (3.46 po UTC) 41 kilometar južno-jugozapadno od San Juana, grada koji naseljava 447 tisuća stanovnika. Američki sustav upozorenja na tsunami rekao je da nije izdano upozorenje za tsunami.

Prema EMSC-u nakon ovog uslijedio je niz jačih potresa magnitude 3,6 do 5,3 prema Richteru. Još nema službenih informacija ima li žrtava i materijalne štete.

THE MOMENT OF THE EARTHQUAKE IN SAN JUAN It was at 23.46 of 6.5 degrees. The epicenter was in #San_Juan, almost at the border with #Mendoza. It was felt all over the country. Then there were several aftershocks.

#argentina #buenosaires #seismic https://t.co/dflzg5yfj6 pic.twitter.com/sYcMEv9XpT

— 🖕Index Hakeem☝️ (@hakrashaa) January 19, 2021