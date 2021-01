RAZORAN POTRES JAČINE 7,1 POGODIO INDONEZIJU: ‘Sve ladice su nam se otvorile, smučilo nam se od njihanja’; Stižu prve snimke

Potres jačine 7,1 zatresao je Indoneziju, javlja EMSC. Zabilježen je na dubini od 120 kilometara u dijelu mora koje pripada regiji Kepulauan Talaud u Indoneziji, a osjetio se i na Filipinima. Zasad još nema informacija o mogućim žrtvama ili materijalnoj šteti.

Prema izjavama svjedoka, potres se osjetio više od 800 kilometara od epicentra.

“Sve ladice su nam se otvorile, smučilo nam se od njihanja”, napisao je jedan korisnik aplikacije EMSC.

An earthquake of magnitude 7.1 struck the Indonesian Talaud Islands near the Philippines on Thursday, the European Mediterranean Seismological Centre (EMSC) announced.#Indonesia #Gempa #earthquake #deprem #Talaud #Philippineshttps://t.co/jGKsdChPiY pic.twitter.com/0nt09JnSu3

— ILKHA (@IlkhaAgency) January 21, 2021