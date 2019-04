RAZMJENA OČAJNIKA: Srbi na crnom tržištu kupuju djevojke iz Albanije za 2000-3000 eura; Neki podvode vlastitu djecu

Srbi sve češće ‘kupuju’ Albanke radi braka za 2000 do 2000 eura

Posljednjih godina sve je učestalija pojava da Srbi “kupuju” Albanke radi braka, a cijena se trenutno kreće od 2000 do 3000 eura, tvrdi za Kurir bivši dužnosnik Državne sigurnosti Božidar Spasić. “Izmijenilo se sve, pa se danas najviše trguje djevojkama iz Albanije kojih je toliko da ne mogu sve ni prodati. One dolaze iz Kukresa i drugih albanskih mjesta, a cijena im se sada kreće od 2000 do 3000 eura. Ranije su te brojke bile veće, ali je došlo do zasićenja na tom crnom tržištu, jer Albanci jure na Zapad gdje traže žene koje će im obezbijediti papire za rad i boravak.”

Budući da se povećava broj neudatih djevojaka u Albaniji, na zapadu Sjeverne Makedonije i Kosovu, roditelji ih daju za male novce srpskim seljanima i čobanima, kaže Spasić te dodaje da se u romskim obiteljima prodaju djevojčice od 10 do 12 godina. “Te djevojčice se kupuju za udaju, jer kako kupci kažu, one ‘garantiraju čistoću’. Ukoliko dođu imućni ljudi koji rade u zapadnim zemljama, cijena za ugovorene brakove ide i na više tisuća eura.”

Opasnost prostitucije

Osim toga ukazao je i na to da postoje i oni koji prodaju ili iznajmljuju djecu iz romskih obitelji kako bi za njih prosili u zemlji ili inozemstvu, kao i onih koji djecu prodaju iako mogu završiti u prostituciji.

“Ima i roditelja u Srbiji koji podvode vlastitu maloljetnu djecu i to rade vrlo svjesno radi zarade. Obično je riječ o socijalno ugroženim obiteljima, s margine društva, a u najvećem broju su te djevojčice maloljetne. Zabrinjava to što usluge ove djece kupuju od roditelja nastrani ljudi, pedofili. To se teško otkriva, jer se seksualno zlostavljanoj djeci prijeti i ona u strahu šute i trpe seksualna iživljavanja”, ispričao je Spasić.

Posao sa migrantkinjama

“Novi trendovi su žene pretvorili u običnu robu ne samo na prostoru Balkana, već su trgovci bijelim robljem počeli okretati se prema biznisu s mladim migrantkinjama koje su pobjegle s Bliskog istoka i Azije. Događalo se da su u Austriji na crno prodavane rumunjske Romkinje, a na Istoku u bogatim arapskim zemljama najtraženije su mlade ljepotice čija cijena dostiže 50.000 eura”, kaže Spasić.